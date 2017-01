Die Polizei hat drei Männer in Berlin wegen Terrorverdacht festgenommen. Ein Polizeisprecher sagte, die Ermittler hätten Durchsuchungen und Festnahmen mit Haftbefehlen durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft ermittele wegen Verdacht auf Terror und Islamismus, berichtete zuerst die Bild-Zeitung.



Die Männer sollen enge Verbindungen zu der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien und Irak haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Es habe Hinweise gegeben, dass die Männer in ein Kriegsgebiet ausreisen wollten. Konkrete Anschlagspläne in Deutschland soll es Zeitungsberichten zufolge nicht gegeben haben.

Die B.Z. berichtete, dass zwei der Festgenommenen einen Berliner Wohnsitz haben, einer soll türkischer Staatsbürger sein. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass die Männer 21, 31 und 45 Jahre alt sind. Ihnen wird vorgeworfen, sich in Ausbildungslagern im Ausland zur möglichen Vorbereitung von Terroranschlägen ausbilden lassen zu wollen. Direkte Bezüge zum Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, gibt es demnach nicht.

Nach Informationen der Bild wurde auch die Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit durchsucht. Dort sollen die Männer verkehrt haben. Die Moschee gilt als Salafisten-Treffpunkt und war im Zusammenhang mit dem Attentäter des Berliner Weihnachtsmarkts Amri, bekannt geworden und in das Visier der Behörden geraten. Unmittelbar vor dem Terroranschlag am 19. Dezember war Amri dort von einer Überwachungskamera gefilmt worden.