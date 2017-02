Seit zwölf Tagen ist Donald Trump der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika – und schon jetzt sind die USA ein völlig anderes Land. Das Einreiseverbot, das Trump für die Bürger einiger Länder erlassen hat, sorgt weltweit für Fassungslosigkeit, treibt Zigtausende Amerikaner auf die Straßen und führt dazu, dass sich die neue Administration nach nicht einmal zwei Wochen mit einer Klage vor einem Bundesgericht konfrontiert sieht. Selbst Trumps Vorgänger bricht mit der Tradition, dass ehemalige US-Präsidenten die Arbeit ihrer Nachfolger nicht kommentieren. Barack Obama hat es nur wenige Tage ausgehalten, zu schweigen.

Die USA haben sich auf eine Reise begeben, von der momentan niemand mit Gewissheit sagen kann, wo sie endet. Die Amerikaner sind tief gespalten in erbitterte Gegner der neuen Politik – und in glühende Anhänger, die hoffen, dass Trump Amerika tatsächlich great again macht. Und die seine Rezepte dafür für legitim halten. Dazwischen, so scheint es, existiert derzeit nichts. ZEIT ONLINE begleitet die Entwicklungen in Trump-Land mit einer Serie auf Instagram und Facebook. 100 Tage lang lassen wir Amerikaner die Entwicklungen aus ihrer persönlichen Sicht beschreiben. In kurzen Porträts schildern sie uns, wie sich ihr Land verändert. Warum sie die Veränderungen fürchten. Aber auch, welche Hoffnungen sie mit dem neuen Präsidenten verbinden.

So kamen wir in Kontakt mit Samy Sakar, einer jungen Frau, die an der Universität von Stanford im Bundesstaat Kalifornien studiert – und die trotzdem ihren Wohnsitz in Ohio behält, weil sie glaubt, ihre Stimme könnte in einem Swing State mehr bewirken als in einem Staat, in dem ohnehin die Demokraten gewinnen. Die 26-Jährige ist sicher: "Wir liberalen Amerikaner sind in den Obama-Jahren zu bequem geworden."

Jacob Taylor schrieb uns, ein 26 Jahre alter Presseagent aus Connecticut, den der Einreisestopp für Muslime an seine eigene Familiengeschichte erinnert. Taylors Urgroßeltern waren Juden. Während der Nazizeit flohen sie mit seinem Großvater aus Wien in die Vereinigten Staaten. "Hätten die USA sie damals abgewiesen, würde es mich heute nicht geben", glaubt er.



Und dann ist da Ryan Kucinski aus Los Angeles, der durch Trumps Politik irreparable Schäden für die Umwelt befürchtet. "Sie opfern die Chance auf einen Umstieg auf erneuerbare Energien zugunsten schneller Gewinne", klagt der Stadtplaner.

Unsere Reporter trafen aber auch Trump-Befürworter, wie Robert Marlow. Der Arbeiter aus Michigan war mit seiner Familie extra zur Amtseinführung des neuen Präsidenten nach Washington gereist und hofft nun auf Steuersenkungen.

Auch Renee B. verbindet mit Trump vor allem Hoffnungen – und zwar auf weniger illegale Einwanderer. "Ich würde Trump persönlich helfen, die Mauer zu Mexiko aufzubauen", erzählte die Rentnerin aus dem kalifornischen Monrovia unserem Reporter Lucas Negroni. In den nächsten Tagen werden Sie mehr von ihr lesen.

Bis Ende April werden wir Ihnen weitere Amerikaner vorstellen. Sie finden die Porträts auf dem Instagram-Account von ZEIT ONLINE (hier können Sie uns folgen) sowie auf Facebook.

Leben Sie selbst in den Vereinigten Staaten und wollen bei unserer Reihe mitmachen? Oder sind Sie Amerikaner, leben im Ausland und wollen uns Ihre persönliche Sicht auf die Veränderungen in Ihrer Heimat schildern? Dann melden Sie sich bei uns. Schicken Sie uns Ihr Statement. Wichtig: Es sollte Ihre subjektive Sicht auf die Entwicklungen darstellen, persönliche Erfahrungen widerspiegeln – gerne auch in Form einer Anekdote oder eines Erlebnisses. Schicken Sie uns dieses Statement mit einem Porträtfoto (kein Selfie bitte!), Ihrem Namen und Wohnort bitte per E-Mail an trump100@zeit.de. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift!