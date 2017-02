Die Zahl der von Armut oder Ausgrenzung bedrohten älteren Menschen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren auf fast sechs Millionen gestiegen. Wie aus Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat hervorgeht, waren im Jahr 2010 noch 4,9 Millionen Menschen im Alter von 55 und älter betroffen. Bis 2015 stieg deren Zahl auf 5,7 Millionen, das entspricht 20,8 Prozent – etwa einem Fünftel. EU-weit liegt der Anteil mit 20,7 Prozent leicht unter dem in Deutschland. Daten für 2016 liegen noch nicht vor.

Von Armut ist betroffen, wer mit einem Einkommen von weniger als 60 Prozent des Durchschnitts auskommen muss. Die Menschen können sich übliche Alltagsgüter oft nicht leisten oder leben in Haushalten, in denen die Bewohner im arbeitsfähigen Alter kaum arbeiten.



"In der zunehmenden Armut Älterer spiegelt sich die gesamte Problemlage im Bereich Arbeit und Soziales: Hoher Anteil von Niedriglöhnen am deutschen Arbeitsmarkt, hohe Erwerbslosigkeit von Älteren und immer öfter Armutsrenten", sagte die Linken-Politikerin Sabine Zimmermann im Hinblick auf die Eurostat-Daten. Ältere Erwerbslose dürften nicht länger abgeschrieben, sondern müssten besser unterstützt werden.