Für die Serie Heimatreporter besuchen Redakteure von ZEIT und ZEIT ONLINE jene Orte, an denen sie aufgewachsen sind. Die Serie ist Teil unseres neuen Ressorts #D17.

Weitere Informationen über das Projekt #D17.

Es ist kurz vor acht und der erste Tag im Jahr, der daran erinnert, dass in Lindenberg bald der Frühling ausbrechen wird. Hunderte Kraniche trompeten, irgendwo sägt jemand Holz, zwei Hunde kläffen am Ende der Straße. Der Gastwirt Bernd Lamprecht wuchtet die scheppernden Rollläden hoch und schließt die Eingangstür auf. Die Kaffeemaschine läuft schon. "Guten Morgen, die Herrschaften", sagt er. Er trägt einen dichten Schnauzbart, eine gestreifte Weste über blauem Hemd und hat ausgezeichnete Laune.

Früher gab es in Lindenberg: Einen Bäcker, einen Tierarzt, zwei Gaststätten, zwei Bankfilialen, einen Sattler, einen Elektriker, einen Tischler, zwei Gärtnereien, einen Friseur, einen Kindergarten, drei Schuster, einen Hausarzt, eine Grundschule, einen Tante-Emma-Laden, um die 500 Einwohner. Heute gibt es noch 240 Einwohner, einen Zahnarzt und die Gaststätte Lamprecht.



Luftbild von Lindenberg Luftbildmaterial © Google

Lindenberg liegt in der Prignitz, einem Landkreis im Nordwestzipfel von Brandenburg, der an Mecklenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt grenzt. 77.000 Einwohner auf einer Fläche fast so groß wie das Saarland. Macht 36 Menschen pro Quadratkilometer. Die Prignitz ist der am dünnsten besiedelte Landkreis der Bundesrepublik – und einer der ärmsten dazu. Wer hier aufwächst, tut spätestens nach dem Abitur das, was fast alle hier nach der Schule tun: Sachen packen, Eltern umarmen und wegziehen.



In Bernd Lamprechts Gastraum hat sich seit Jahren nichts verändert, nur der ewige Kalender mit dem fetten Mönch zeigt immer akkurat das richtige Datum an. Der Wirt führt seine Gaststätte schon in dritter Generation. Die schweren Holzdielen, die massiven Stühle, die Glaslampen, die über den Tischen hängen und einzeln angeschaltet werden können, die Galerie von Schnapsflaschen, die er nur erreicht, indem er auf einen Hocker steigt, der vergilbte Druck einer märkischen Landschaft: Gegründet 1912, so steht es stolz auf der Speisekarte, die aus einem beidseitig bedruckten, laminierten DIN A4-Blatt besteht.



Der Autor Der Autor Fritz Habekuß wurde 1990 in der Prignitz geboren und verließ nach dem Abitur die Region, wie alle seine Freunde. Seit sieben Jahren organisiert er die Lindenberger Frühlingskonzerte, eine kleine Konzertreihe für Klassik und Jazz.

Heute ist Donnerstag, also der Tag, an dem sich die alten Männer zum Frühstücken treffen, und pünktlich wie der Bankbus, die mobile Filiale der Volksbank, der einmal die Woche auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkt, kommen sie kurz nacheinander durch die Tür. Viele Fleecejacken und von Mützen plattgedrückte Haare. Wer dazu kommt, macht die Runde und schüttelt anderen die Hand. "Heute sind mehr als sonst", ruft Eckhard Rauch, der wie immer viel und laut redet. "Neun Leute!" Der ehemalige Autoschlosser hat die Ärmel hochgekrempelt. Einen Plan fürs Wochenende hat er schon. "Sonntag haben die Jungs Freundschaftsspiel!"



Die Männer kennen sich seit über 50 Jahren, sie sind zusammen zur Schule gegangen, haben einander zu ihren Hochzeiten eingeladen, beim Dorftanz gemeinsam getrunken und gegenseitig auf dem Weg nach Hause gestützt. Das alles ist eine Weile her, aber seit einem Jahr treffen sie sich einmal in der Woche zum Frühstück. Heute bestellt jeder eine Bockwurst und einen Filterkaffee à 50 Cent. Die Tassen hat Lamprecht auf die Heizung gestellt und mit einem Handtuch abgedeckt, zum Anwärmen.



"Die Kraniche sind dieses Jahr schon früh dran", erzählt Schlossermeister Ernst Wolter, Herr Rauch will schon Stare gesehen haben. Bäckermeister Eichner lässt sich nachträglich zur Goldenen Hochzeit gratulieren und am Nebentisch trinkt einer sein erstes Bier. In der Küche brät Lamprechts Mutter Marianne das Tagesgericht, es gibt Leber mit Salz- oder Stampfkartoffeln. Das zischende Fleisch wendet sie mit der bloßen Hand. Sie ist 86 und kocht, wenn es sein muss, auch noch für 100 Gäste.



Was passiert, wenn Marianne einmal ausfällt, ist eine ungelöste Frage, Bernd Lamprecht jedenfalls hat keine Antwort. Der demografische Wandel in einem Satz: Die Tochter in Berlin, der Sohn in Afrika, hinter den Tresen will keiner von den beiden. "Wenn sie hier wären, könnte man sicherlich einiges mehr machen", sagt Lamprecht über seine Kinder. Sich selbst nennt er stets "man", als müsste er Distanz zwischen sich und das Gesagte bringen.



Die Jahre seit der Jahrtausendwende waren schmerzhaft für Lindenberg. Große Teile der Infrastruktur schlossen, wie der Lebensmittelladen in der Dorfmitte, von allen im DDR-Idiom "Konsum" genannt. Zuletzt gab die Sparkasse ihre Filiale zwischen der ehemaligen Apotheke und der ehemaligen Kneipe auf. Sogar den Geldautomaten hat sie abgeholt. Gegen die Schließung gingen die Lindenberger damals auf die Straße. Es war die erste Demo der Dorfgeschichte. Vergebens. Jetzt schickt die Volks- und Raiffeisenbank jeden Donnerstag ihren Bankbus.



Ein Blick auf Lindenberg. © Djamila Grossman für ZEIT ONLINE

Ein Wort hört man öfter, wenn man sich mit den Rentnern über Lindenberg unterhält. Es lautet "früher". Früher war mehr los, früher hat man noch miteinander geredet, früher wurde im Saal bei Lamprecht hart getrunken und getanzt, bis die Sonne aufging und die ersten in den Stall mussten, Kühe melken.