In verschiedenen Städten in Mexiko haben sich tausende Menschen zu Großdemonstrationen gegen Donald Trump versammelt. Rund 20.000 Demonstranten kamen in Mexiko-Stadt zusammen. Sie forderten den US-Präsidenten zu mehr Respekt vor ihrem Land auf.



Die überwiegend in weiß gekleideten Demonstranten riefen in Sprechchören: "Wir wollen Brücken, keine Mauern." Trump will Mexiko für die Kosten der geplanten Grenzmauer zwischen den Ländern zahlen lassen. Mexiko lehnt das ab. Auch Trumps Ankündigung von mehr Abschiebungen nach Mexiko stoßen auf Widerstand in dem Land.

Im Wahlkampf hatte Trump Mexikaner pauschal als "Vergewaltiger" und "Kriminelle" bezeichnet. Diese Angriffe haben in Mexiko zu einer Welle des Patriotismus geführt. Es gibt Boykott-Aufrufe gegen US-Firmen wie Coca-Cola und McDonald's, zahlreiche Mexikaner zeigen auf ihren Profilbildern in den sozialen Medien die Landesflagge.



Viele Demonstranten trugen mexikanische Fahnen, auf einem Schild stand: "Danke Trump, für die Einheit Mexikos!" Unter den Demonstranten trugen aber auch viele

Schilder, die Kritik an Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto zum Ausdruck brachten. Vielen Mexikanern tritt Nieto gegenüber Donald Trump nicht selbstbewusst genug auf.