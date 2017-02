Nach Spitzelvorwürfen gegen Imame verliert der Moscheeverband Ditib einen wichtigen Funktionär: Murat Kayman, Koordinator der Landesverbände und Mitglied im NRW-Vorstand. Auf seiner Website begründete der Anwalt sein Ausscheiden aus den Ämtern mit einer beruflichen Veränderung, er werde nun für zwei Ditib-nahe Organisationen arbeiten. In seinem Schreiben dankte er seinen Weggefährten "für die nicht immer einfache, aber stets konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit".

Der Kölner Stadt-Anzeiger und die Rheinische Post, die zuerst über Kaymans Rückzug berichtet hatten, werten ihn als Beleg dafür, dass die Ditib nun noch näher an die Türkei rücken werde. Kayman habe zu den Vertretern der Linie gehört, die sich zumindest für eine strukturelle Trennung vom türkischen Staat eingesetzt hätten.

Wie Kayman weiter schrieb, zieht er sich auch aus politischen Gesprächen auf Bundesebene und aus dem Dialogforum Islam in Nordrhein-Westfalen zurück. Die rot-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen verlangt von der Ditib mehr strukturelle und finanzielle Unabhängigkeit von der türkischen Regierung und macht dies zur Bedingung für eine weitere Zusammenarbeit mit der größten Islamorganisation in Deutschland.

Mehrere Imame der Ditib, die von der türkischen Religionsbehörde Diyanet entsandt und bezahlt werden, sollen angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung an türkische Generalkonsulate gemeldet haben. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatte es wegen der Vorwürfe Razzien in Wohnungen von Ditib-Geistlichen gegeben. Ditib-Generalsekretär Bekir Alboğa sprach im Januar in einem Zeitungsinterview von einer "Panne". Eine entsprechende schriftliche Anweisung der türkischen Religionsbehörde Diyanet, nach der Gülen-Anhänger ausspioniert werden sollen, sei nicht an die Ditib gerichtet gewesen, so Alboğa weiter. Trotzdem seien ihr "einige wenige Ditib-Imame fälschlicherweise" gefolgt. Die türkische Regierung macht den im Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch verantwortlich und verfolgt dessen vermeintliche oder tatsächliche Anhänger.