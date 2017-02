Es war ein kühler Samstag in Hamburg, als das Gefühl in mir hochkroch, zu alt zu sein fürs radikale Revoltieren, mindestens aber zu bürgerlich. Auf der Bühne stand die Band Waving The Guns und erhob Worte gegen alles, was ihr Hip-Hop gern fickt: Nazis, Kapital, Trump, das System – von weit links betrachtet alles äußerst verachtenswert, wenngleich nicht halb so sehr wie sie: Cops. Polizisten.

"ACAB" brüllt das Publikum zurück, wann immer es die Rapper fordern. Oder andernorts der schwarze Block antifaschistischer Demos. Oder der schwarze Block antiantifaschistischer Demos. Oder fußballfanatische Ultras beider Lager. ACAB – All Cops Are Bastards – immerhin darauf können sich braune wie rote Hardcorefans einigen.

Moment, Bastards? Bevor man sich fragt, warum "uneheliches Kind" als Schimpfwort dient und warum Individuen ungeachtet ihrer Persönlichkeit in Sippenhaft genommen werden, bevor man sich also den Kopf zerbricht, wie rechts die linke Parole ACAB klingt, zerbreche ich mir meinen darüber, warum ich pauschalen Hass auf Polizisten so selbstgerecht und engstirnig finde, so nazikapitaltrumpsystemgefickt dumm.

Feinde und Faschisten

Die Polizei verdient Solidarität, auch von denen, die die Freunde und Helfer für Feinde und Faschisten halten. Das zu sagen fällt mir als Bilderstürmer aus der Castor-blockieren-bis-Rote-Flora-verteidigen-Ära nicht leicht. Leider gibt's nämlich gerade zu viele Feinde und Faschisten, die den Namen wirklich verdienen. Und wer stellt sich zwischen die und uns, wenn's haarig wird? Genau! Doch der Reihe nach. Vor einiger Zeit hab ich schließlich selber eingestimmt ins Gebrüll wider die Staatsmacht. Ich hatte ja auch Grund dazu.

Kaum volljährig, wurde ich erstmals Ziel polizeilicher Willkür. Gut, betrunken mit drei Freunden auf einer Wache die Freilassung des vierten zu fordern, dem wegen Alkohol am Steuer (zu Recht) Blut abgenommen wurde, war wenig diplomatisch. Doch dass zwei von uns Prügel bezogen und – bezeugt von mehr Beamten als zugegen – eine Anzeige wegen Widerstands, hat mein Vertrauen in die Ordnung der Ruhe früh erschüttert. Und so ging es weiter, je weiter ich nach links rückte. Anfang der Neunziger wurde ich als junger Journalist Zeuge uniformierter Gewalt gegen zwei Fotografen im Einsatz. Damit nicht genug, erzählte mir der Abteilungsleiter "Interne Ermittlungen" meiner Heimatstadt, die fünf Jahre zuvor 861 Demonstranten 13 Stunden im berühmten "Hamburger Kessel" ihrer Freiheit beraubt hatte, deprimiert von zwei Handvoll Anklagen gegen rechtsbrüchige Kollegen in zwei Dekaden Dienst.

Nach einer Demo in Kiel geriet mein Zweifel an der Polizei zur Gewissheit. Auf dem Rückweg nahm mich ein SEK-Kommando wahllos fest und garnierte das Unrecht mit einer Anzeige wegen Landfriedensbruchs, die trotz eines Dutzends Zeugen mit Dienstgrad "mangels Beweisen" zurückgezogen wurde. Obwohl ich über Rangeleien im Getümmel hinaus nie die Hand gegen Polizisten erhoben habe, arbeiten sie also hart an meiner Antipathie. Wie vor vier Jahren, als ganz St. Pauli zum Gefahrengebiet erklärt wurde. Über Tage patrouillierten Einsatzkräfte damals mit schlechter Laune und Schlagstock im Wohngebiet für 23.000 Bewohner wie mir. Es war erniedrigend.



Aber obwohl mein achtjähriger Sohn sich seither vor Uniformen fürchtet, mache ich hiermit ein Friedensangebot. Trotz überdurchschnittlich rechter Gesinnung, trotz Korpsgeist aus dem ethischen Präkambrium kaiserlichen Obrigkeitsdenkens, trotz Racial Profiling, Scheinexekutionen und Lächelverbot im Fronteinsatz sind Polizisten ja zunächst – Menschen.