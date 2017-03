Franziskus, der Priester, dreht sich noch einmal zu mir um und fragt, ob ich schon einmal einen toten Menschen gesehen habe. Ich verneine. Dabei versuche ich zu wirken, als ob ich das ständig gefragt werde. "Sie wird anders aussehen", sagt Franziskus. Dann dreht er sich um, geht rechts in das Zimmer, in dem Margarete De Palo liegt, 91 Jahre alt, tot. Ich bleibe noch kurz stehen und atme einmal tief ein.



Tod, Trauer. Eigentlich habe ich mit solchen Themen nichts zu tun. Ich bin Mitte 20. In meiner Umgebung wird nicht gestorben. Der Grund, dass ich jetzt vor De Palos Tür stehe: Ich begleite Franziskus von Boeselager, einen Priester aus Münster, bei der Arbeit. Ein Jahr lang berichte ich darüber im Blog Valerie und der Priester. Es ist ein Projekt der katholischen Kirche. Ich will das Leben eines katholischen Geistlichen kennenlernen. Dabei prallen unsere beiden Lebensrealitäten aufeinander.



Schnell haben Franziskus und ich darüber gestritten, warum homosexuelle Liebe nicht gottgewollt sein soll. Oder warum es für das Priesteramt von heute bedeutend ist, dass Jesus ein Mann war. Er erklärt mir, dass es ihm viel bedeutet, fünf Mal am Tag zu beten,weil das ihn durch seine 80-Stunden-Woche trägt. Ohne seine Gebete würde er kaputtgehen.



Ein Thema habe ich lange ausgespart: die Trauerarbeit. Ich wollte nicht. Mit 26 fühlt man sich unsterblich. Wir sehen den Tod im Fernsehen, aber er bleibt dort unwirklich. Aber nun ist es so weit. Franziskus sagte am Telefon einfach: "Frau De Palo ist tot." Die Familie habe ihn gebeten, sie noch ein letztes Mal zu segnen. Wenn ich wolle, könne ich mitkommen.

Ist es nicht deprimierend, ständig dem Tod zu begegnen, Franziskus?



Nicht unbedingt. Vielleicht ist die Begegnung auch voller Hoffnung.



Es ist fünf Monate und drei Tage her, dass wir Frau De Palo das letzte Mal gesehen haben. Das war an ihrem 91. Geburtstag, Franziskus schenkte ihr Blumen. Ich erinnere mich vor allem an Grazyna. Grazyna Sawczak, 54, war De Palos Pflegekraft aus Polen und so viel mehr als das. Fünfeinhalb Jahre lebten sie in einem Haus, die letzten zwei Jahre pflegte Grazyna De Palo im Bett. Aus Grazynas Gesicht strahlt Wärme, sie lacht immer. Eigentlich. Als sie uns am Todestag die Tür aufmachte, weinte sie und wiederholte immer wieder: "Fünfeinhalb Jahre." Sie kam nicht mit in das Zimmer, in dem die letzte Segnung erteilt werden sollte. Sie sagte, sie wolle Frau De Palo lieber so in Erinnerung behalten, wie sie gelebt hat.

Als Pino starb war seine Frau plötzlich sehr allein

Margarete De Palo war eine Powerfrau, das sagen alle, die sie kannten. Im Krieg kümmerte sie sich nicht nur um ihren Job, sondern auch um ihre drei kleinen Brüder. Dreimal besiegte sie den Krebs. 40 Jahre lang war sie mit Pino De Palo verheiratet, einem Italiener. Die beiden lebten mal in der italienischen Hafenstadt Imperia, mal in Münster. Sie bereisten die ganze Welt, USA, Kanada, Südafrika, Hongkong, Nordkap. Sie blieben meist zu zweit, sie reichten einander. Zu Freunden und Verwandten blieben sie distanziert. Pino starb im Jahr 2000. Nach 40 Jahren Zweisamkeit war die 75-jährige De Palo, die Powerfrau und Anpackerin, plötzlich allein.



Doch irgendwann brauchte sie Hilfe und engagierte eine Pflegekraft aus Polen. Grazyna kam und bestand gleich beim ersten Treffen darauf, De Palo "Oma" zu nennen. Der alten Dame gefiel das überhaupt nicht. Nicht einmal langjährigen guten Bekannten hatte sie das Du angeboten. Grazyna hat sich durchgesetzt. Am Anfang wusch sie nur Geschirr und mähte den Rasen. Am Ende tupfte sie ihrer Oma jeden Abend Olivenöl auf die Lippen gegen die Trockenheit. Sie war die Einzige, die De Palo bis zu ihrem Tod noch zum Essen, Reden und Lachen brachte. Die distanzierte Margarete De Palo, das sagen ihre Verwandten, liebte Grazyna am Ende wie eine Tochter.

Auf dem Fernseher steht ein gerahmtes Bild, das De Palo und Grazyna gemeinsam zeigt. Daran halte ich mich fest, als ich Franziskus folge und das Zimmer betrete. Dann schaue ich doch aufs Bett, auf Margarete De Palo. Tot.



Macht dir der Tod keine Angst, Franziskus?



Für mich ist der Tod ein Tor in das Leben danach. Für ein Leben in der Liebe Gottes in Freiheit, Ehrlichkeit, Freude, Liebe. Das macht mir keine Angst.

Als ich die tote Margarete De Palo sehe, will ich aus dem Zimmer stolpern. Es drückt unter meinen Augen, Tränen, die ich nicht verstehe. Ich beruhige mich, niemand hat es bemerkt, glaube ich. Ich starre auf ihre Bettdecke. Die Farben auf der Decke haben kein wiederkehrendes Muster. Grün, gelb, lila, blau, rot. Lila, blau, gelb, rot.