Elf Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet sind mittlerweile seit bis zu hundert Tagen ohne Anklageschrift in der Türkei im Gefängnis. Die Zeitung wirft der türkischen Justiz politisch motiviertes Vorgehen vor, die Verhafteten seien "regelrecht vergessen" worden.

In seiner Ausgabe von Dienstag schreibt das Blatt, die Regierung trete "den Grundsatz des Rechtsstaats ständig mit Füßen" und habe die "Untersuchungshaft in eine Bestrafung verwandelt". Neun Mitarbeiter der Cumhuriyet, darunter der Chefredakteur Murat Sabuncu, waren Ende Oktober wegen Terrorvorwürfen festgenommen worden. Am 5. November wurde Haftbefehl erlassen.



Der Vorstandsvorsitzende Akın Atalay sowie der freie Mitarbeiter und bekannte Investigativjournalist Ahmet Şık wurden bis Ende des letzten Jahres ebenfalls verhaftet. Anlass waren bei Şık kritische Tweets und Artikel; ihm und Atalay wird zudem vorgeworfen, Mitglied einer Terrororganisation zu sein und die verbotene prokurdische PKK zu unterstützen.



Der ehemalige Chefredakteur Can Dündar ist ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben, hält sich jedoch seit einigen Monaten in Deutschland auf. Trotz elf fehlender Mitarbeiter, unter denen fast die gesamte Führungsmannschaft ist, erscheint die Zeitung, als eines der letzten oppositionellen Medien in der Türkei, unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen jeden Tag.

Die Haftbedingungen für die Journalisten seien ebenfalls kritisch, schreibt das Blatt. Sie dürften pro Woche nur je eine Stunde ihren Anwalt und einen engen Verwandten sehen. Außerdem sei ihnen untersagt, Briefe zu schreiben und zu empfangen.

Seit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 hat sich der Druck auf Kritiker der Regierungspartei AKP und des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan erhöht. Zahlreiche Medien wurden seitdem per Notstandsdekret geschlossen und zahlreiche Journalisten verhaftet. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen sollen es mehr als 140 sein, das türkische Justizministerium spricht von lediglich 30 Verhafteten.