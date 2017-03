Die drei Anwälte Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm wollen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe nicht länger verteidigen. Dies berichten sowohl die Deutsche Presse-Agentur als auch die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben an das zuständige Münchener Oberlandesgericht (OLG), mit dem die drei Alt-Verteidiger ihre Entlassung aus dem NSU-Prozess beantragt haben. Das Gericht möge ihnen die Erlaubnis geben, ihr Mandat niederzulegen, schreiben sie.

Heer, Stahl und Sturm machen in ihrem Brief deutlich, dass ihnen eine Fortsetzung ihrer Tätigkeit "auch in persönlicher Hinsicht nicht mehr zumutbar" sei. So wollen sie sich weder zum "Spielball" ihrer Mandantin und ihrer beiden anderen Anwälte Mathias Grasel und Hermann Borchert machen lassen noch zu "Sicherungsmarionetten" des Gerichts.



Mit ihrem Schreiben vom Sonntag reagieren die drei Pflichtverteidiger auf einen Brief von Zschäpe, den sie am Freitag an das Gericht geschickt hatte. Darin distanziert sie sich von mehreren Befangenheitsanträgen, die ihre drei Alt-Verteidiger in ihrem Namen gestellt hatten. Zschäpe zufolge seien die Anträge "ohne mein Wissen, vorherige Absprache oder meine Zustimmung" gestellt worden.

Dem widerprechen Heer, Stahl und Sturm in ihrem Schreiben an das Gericht: Bei ihrem Vorgehen seien sie von dem Einverständnis Zschäpes ausgegangen. Die Zustimmung hätten sie einer E-Mail und Telefonaten mit Rechtsanwalt Mathias Grasel entnommen. Angesichts des Zschäpe-Briefes vom vergangenen Freitag müssten sie nun aber "davon ausgehen, von den Rechtsanwälten Grasel und Borchert mit unwahren Informationen (...) versorgt zu werden" oder mit "wahrheitswidrigen" Äußerungen von Zschäpe konfrontiert zu sein.

Grasel war im Sommer 2015 als vierter Pflichtverteidiger berufen worden, nachdem Beate Zschäpe Stahl, Heer und Sturm das Vertrauen entzogen hatte. Seit Monaten redet sie nicht mehr mit ihnen. Benötigen die drei die Zustimmung ihrer Mandantin, müssen sie sich an Grasel oder Borchert wenden. Bislang hatte es das Gericht abgelehnt, die drei aus dem Mandat zu entlassen. An diesem Mittwoch soll der Prozess fortgesetzt werden.



Beate Zschäpe ist seit Mai 2013 wegen Mittäterschaft an allen Verbrechen des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) angeklagt. Dazu gehört eine Serie von neun Morden an türkisch- und griechischstämmigen Gewerbetreibenden aus Fremdenhass. Auch auf Anraten ihrer drei Alt-Anwälte hatte sie jahrelang zu den Tatvorwürfen geschwiegen. Diese Strategie hatte sie erst seit der Berufung ihrer neuen Anwälte geändert und sich in mehreren schriftlichen Erklärungen zum NSU geäußert. So will sie immer erst hinterher von den Morden und Anschlägen erfahren haben, an Planung und Durchführung der Taten war sie nach eigenen Angaben nicht beteiligt.