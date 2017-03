Mindestens 16 Menschen sind laut Aktivisten bei Luftangriffen auf die von Rebellen gehaltene Stadt Idlib in Syrien getötet worden. Die Angriffe am Freitagabend hätten das Gefängnis getroffen, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mit. Unter den Toten seien Gefangene, Wachpersonal und Frauen. Einige Menschen seien getötet worden, als Gefängnisangestellte auf Häftlinge schossen, die zu fliehen versuchten.



Die Beobachtungsstelle teilte mit, der Luftangriff sei vermutlich von russischen Kampfjets geflogen worden. Die Aktivisten bestimmen die Zugehörigkeit von Kampfjets nach Typ, Ort, Flugmustern und eingesetzter Munition.



Die in Großbritannien ansässige oppositionsnahe Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Aktivisten vor Ort. Ihre Informationen haben sich in der Vergangenheit oft als verlässlich herausgestellt, lassen sich jedoch von unabhängiger Seite nur schwer überprüfen.

Die Stadt Idlib steht unter der Kontrolle syrischer Rebellen und wird immer wieder von syrischen und russischen Flugzeugen angegriffen. Fast die gesamte Provinz Idlib steht unter Kontrolle von oppositionellen Gruppen. Russland hatte im September 2015 militärisch in den Syrien-Konflikt eingegriffen und unterstützt die Truppen von Präsident Baschar al-Assad.

Sowohl die syrischen Streitkräfte und ihre russischen Verbündeten als auch die US-geführte Anti-IS-Koalition fliegen Luftangriffe in Nordsyrien. Im Januar flog zudem die Türkei dort erstmals gemeinsame Luftangriffe mit Russland. Seit Dezember gilt in Syrien eine Waffenruhe, die jedoch immer wieder gebrochen wird. Der Kampf gegen Dschihadisten ist von der Feuerpause ausgenommen.

Die syrische Armee hat derweil nach eigenen Angaben Teile des Ostens der Hauptstadt Damaskus zurückerobert, die Anfang der Woche von Rebellen eingenommen worden waren. Im Zuge einer intensiven Militäroperation sei es gelungen, alle Positionen zwischen den Vierteln Dschubar und Al-Kabun zurückzugewinnen, teilte die Armee mit. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete ebenfalls von heftigen Gefechten und dem Vormarsch der Armee.

Die umkämpften Stadtviertel liegen nur wenige Kilometer von der Innenstadt und der früher bei Touristen beliebten Altstadt von Damaskus entfernt. Anfang der Woche hatten islamistische Rebellen einen Angriff im Osten der Stadt begonnen. Es waren nach Angaben von Aktivisten die schwersten Kämpfe in der Hauptstadt seit zwei Jahren. Die Kämpfe überschatten die von den Vereinten Nationen geleiteten Gespräche zwischen Regierung und Opposition in Genf.