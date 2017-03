Die Terrorgruppe Fatah-al-Scham-Front hat einen Doppelanschlag in der syrischen Hauptstadt Damaskus mit mehr als 70 Toten für sich reklamiert. "Zwei Helden des Islam" seien für den Doppelanschlag am Samstag verantwortlich, teilte der ehemalige Al-Kaida-Ableger mit. Die Angaben konnten nicht überprüft werden.

Zwei Explosionen hatten im Bezirk Al-Schagur in der Altstadt von Damaskus die schiitischen Schreine des Bab-al-Saghir-Friedhofes erschüttert. Dabei wurden mehrheitlich schiitische Pilger aus dem Irak getötet. Fatah al-Scham ist eine sunnitische Gruppe. Es war einer der schwersten Anschläge bisher in Syriens Hauptstadt. Von den mehr als 120 Verletzten seien viele nach dem Anschlag noch immer in einem kritischen Zustand, berichtete die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Auch diese Angaben konnten nicht überprüft werden.



Es wurde vermutet, dass der Anschlag Bussen mit Besuchern aus dem Iran gegolten hat. Die Explosionen seien eine Botschaft an den Iran, teilte Fatah al-Scham mit. Der Iran ist neben Russland einer der wichtigsten Unterstützer des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Das Bundesaußenministerium verurteilte die Tat. Etliche Menschen seien in Damaskus getötet und verletzt worden, die nur friedlich ihre Religion ausüben wollten, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. "Auch dieses tragische Ereignis zeigt: Syrien braucht dringend eine politische Lösung, damit sektiererische Gewalt keinen Nährboden findet." Der Sprecher des irakischen Außenministeriums, Ahmed Schamal, teilte mit: "Die internationale Gemeinschaft muss dieses terroristische Verbrechen auf irakische Zivilisten, die eine heilige Stätte besuchten, verurteilen."



Anschläge in der syrischen Hauptstadt sind eher selten. In der Stadt befinden sich viele Anhänger und Truppen von Präsident Baschar al-Assad, sie wurde von den im Land wütenden Kämpfen weitgehend verschont. Seit dem Beginn des Bürgerkriegs vor sechs Jahren wurden mehr als 300.000 Menschen in Syrien getötet, Millionen Menschen sind geflohen.