Mit Terroranschlägen brüllen Fanatiker den getroffenen Gesellschaften ins Gesicht: Wir werden euch das Leben zur Hölle machen! Ihr könnt uns nicht stoppen! Sie schreien aber auch: Sprecht darüber! Beschäftigt euch mit uns! Immer meinen sie: Habt Angst!

Sie erreichen dieses Ziel immer, weil Gesellschaften nicht anders können, als über Terrorismus zu sprechen, um sich zu ihm verhalten zu können.

Aus der Logik des Terrorismus gibt es kein Entkommen – am Ende nutzt ihm jedes Sprechen über sich. Trotzdem ist die Frage angebracht, welche von allen schlechten Weisen, über Anschläge zu reden, die am wenigstens schlechte ist.

Besonders schlecht ist es beispielsweise, im hilflosen Bemühen um möglichst drastische Verteufelung der Terroristen von einem feigen Anschlag zu sprechen – als gäbe es mutige Anschläge und als spiele der Mut der Attentäter überhaupt irgendeine Rolle. Besonders schlecht ist es auch, eine Zäsur zu behaupten und zu orakeln, jetzt werde alles anders – weil es erstens nicht stimmt und zweitens der Notstandslogik der Terroristen folgt.

Ist es aber auch schlecht, davon zu sprechen, der IS bekenne sich zu einem Anschlag?

Mehr und mehr Medien rücken nämlich von dieser Formulierung ab. Stattdessen schreiben sie häufiger, der "Islamische Staat" beanspruche einen Anschlag wie den in London für sich.

Das Kalkül ist so einfach wie einleuchtend. Weil der IS vom Nimbus der immerzu schlagkräftigen Miliz lebt, hat er ein Interesse daran, jeden irgendwie islamistisch motivierten Anschlag als seinen zu verkaufen – selbst wenn er mit Organisation und Durchführung nichts zu tun hatte.

Indem man Zweifel an diesen Bekenntnissen zum Ausdruck bringt, relativiert man den IS und seinen Einfluss. Er soll nicht bedrohlicher scheinen, als er ist.

Aber das hat einen Preis. Man macht sich damit ungewollt die Weltsicht der Terroristen zu eigen.

Warum? Anders als die im Englischen übliche Phrase to claim (an attack) oder das französische revendiquer (un attentat) hat das deutsche sich bekennen zwei fast gegenteilige Bedeutungen: bekennen heißt einmal, etwas zuzugeben, eine Sünde etwa. Es heißt aber auch: bejahend zu etwas zu stehen. Der IS bekennt sich zum Anschlag in London – dieser Satz ist also zunächst einmal ambivalent.

In dem Moment aber, in dem man bekennen vermeidet, um den Terroristen nicht zu helfen, löst man diese Ambivalenz auf. Man übernimmt die terroristische Lesart des Bekenntnisses. Denn nur dann wird eine Alternative nötig.



Was also tun? Ganz einfach!



Wer also sagt, der IS beanspruche einen Anschlag für sich, der spricht ohne es zu wollen und ohne es verhindern zu können über Terrorismus so, als könne man zu ihm selbstverständlich offen und selbstbewusst und stolz stehen. Als sei es ein Privileg, einen Anschlag zuerkannt bekommen. Als müsse man sich dieses Zugeständnis durch Bereitstellung von Geld, Waffen oder Training verdienen.

Die Propaganda-Experten der Dschihadisten dürften das zumindest nicht stören.

Was also tun? Ganz einfach: noch zurückhaltender formulieren. Der IS bekennt sich nicht und er beansprucht auch nichts, nein, er behauptet, er stecke hinter dem Anschlag in London. Oder besser noch neutraler: Er sagt, er habe den Attentäter angestiftet. Ob das stimmt? Lässt sich prüfen. Was es bedeutet? Bleibt offen.

Das allgemeine Problem ist auch damit nicht gelöst – dass es Terroristen immer hilft, wenn man über sie spricht. Aber vielleicht hilft es ihnen ein bisschen weniger.