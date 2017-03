Verkehr - Ein Fahrradführerschein für Erwachsene?





Egal ob sie als Wutradler oder Schönwetterzuckler unterwegs sind, im Straßenverkehr gibt es ständig Konflikte zwischen Radfahrern und vor allem Autofahrern. Und die werden nicht weniger. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC hat sich der Radverkehrsanteil in Berlin, München und Frankfurt innerhalb eines Jahrzehnts verdoppelt. Eine Folge davon ist, dass Probleme, die früher nur Autofahrer hatten, längst auch Radfahrer betreffen. Vom Stau auf dem Radweg über aggressive Kampfradler bis hin zum Mangel an Stellplätzen. Verschärft wird die Situation noch durch E-Bikes, denn mit einem handelsüblichen Pedelec erreichen auch untrainierte Fahrer mühelos Geschwindigkeiten von 25 Kilometer pro Stunde. Dabei es gibt weder Zulassungs- noch Führerscheinpflichten.



Der Ausbau von Radwegen hat bislang mit dem Boom nicht mitgehalten, also kommen sich vor allem Radfahrer und Autofahrer ins Gehege. Allein in Berlin starben im vergangenen Jahr 17 Radfahrer bei Unfällen – sieben mehr als 2015. Doch Radler sind nicht nur Opfer. Nach Angaben des Bundesamts für Statistik sind rund 42 Prozent aller unfallbeteiligten Radfahrer die Hauptverursacher. Bei Unfällen mit Pkw haben überwiegend die Autofahrer Schuld, bei Fußgängern ist es jedoch anders. In mehr als 60 Prozent aller Fälle sind hier die Radfahrer Unfallverursacher, wobei falsche Straßennutzung der häufigste Grund ist.

Reicht unter diesen Umständen der Verkehrsunterricht in der Grundschule noch aus, wenn der Fahrradanteil am Verkehrsaufkommen auf 15 Prozent ansteigt, wie es die Bundesregierung anstrebt? Brauchen wir einen Fahrradführerschein für Erwachsene?

