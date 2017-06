Konsum - Der Supermarkt der Zukunft Im Innovative Retail Lab wird für den Supermarkt der Zukunft geforscht. Die dort entwickelten Prototypen greifen oft auf Kameratechnik zurück – und auf die Daten der Kunden.

Wenn Gerrit Kahl einen Besucher in sein Forschungslabor bittet, wirkt alles schon viel realistischer, als man es sich vorher vielleicht vorgestellt hat: Ein typisches Wohnzimmer mit Sofa, davor ein digitaler, smarter Couchtisch, ein smarter Fernseher, daneben eine offene Küche mit einem intelligenten Kühlschrank, der wissen soll, ob noch ausreichend Milch in ihm steht.

Dann lässt der Laborleiter einen breiten weißen Rollladen hinter dem Sofa hochfahren. Vom Wohnzimmer der Zukunft schreitet man direkt in den Supermarkt der Zukunft – oder so, wie er aussehen könnte. Da stehen Supermarktregale, Einkaufswagen, eine Kasse. Die Bananen sind aus Plastik. Erstaunlich viele Müslischachteln dienen als Vorführobjekte für die Prototyp-Präsentationen des Supermarkt-Experiments.

Digitalisierung gegen die Onlinekonkurrenz

18 Forscher, weitere Hilfswissenschaftler und Studenten forschen im Innovative Retail Lab im saarländischen Sankt Wendel daran, wie wir in Zukunft einkaufen werden. In der Zentrale der Globus-Warenhaus-Holding kommen regelmäßig Schulklassen, Forscher und Zulieferer zu Besuch, um zu erfahren, welche Technologien im Handel schon bald relevant sein könnten.

Serie Kaufen, kaufen, kaufen Serie Kaufen, kaufen, kaufen Dinge zu verbrauchen, gehört schon immer zum menschlichen Leben. Aber das Zeitalter der Digitalisierung verändert unser Konsumverhalten grundlegend. Diese Serie beschreibt, wie wir künftig verbrauchen, verschwenden oder vermeiden. Die Teile der Serie Alle Teile der Serie Kaufen, kaufen, kaufen sammeln wir auf dieser Seite.

Der Onlinehandel ist der große Konkurrent für alle physischen Geschäfte. Um ihm mehr entgegensetzen zu können, versuchen die deutschen Forscher ganz konkrete analoge Probleme zu lösen. Viele Kunden seien von den langen Warteschlangen an den Supermarktkassen genervt oder von der Hektik des Einkaufens, sagt Kahl. Auch ihre Bedürfnisse würden immer individueller.

In den USA will ausgerechnet der Onlinekonzern Amazon schon in diesem Jahr mit Amazon Go einen analogen Supermarkt eröffnen, bei dem vieles nur noch automatisch läuft: Digital wird erfasst, welche Produkte der Kunde aus dem Regal nimmt und in den Wagen legt. An der Kasse sitzt kein Kassierer mehr, der Einkauf soll automatisch beim Verlassen des Ladens bezahlt werden – automatisch über eine App.

Im Innovative Retail Lab forschen die Mitarbeiter an ähnlichen Entwicklungen: Die intelligente Kasse ist da, daneben kommen vor allem Kameras mit Bewegungssensoren über den Regalen zum Einsatz. Um die Vorteile der neuen Technologien nutzen zu können, müssen Kunden auch hier vor allem eines hergeben: ihre Daten. Für eine Individualisierung wird jeder Kunde so vermessen. Wer das nicht wolle, könne auch in Zukunft die Option wahrnehmen, einfach nicht mitzumachen, sagt Kahl. Dann würde den Kunden aber auch kein Mehrwert geboten, also zum Beispiel die Information, auf welche Produkte sie etwa wegen einer Laktoseintoleranz verzichten sollten.

Welche Prototypen im Labor in Sankt Wendel konkret entwickelt werden, erfahren Sie im Video.