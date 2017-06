Die Frage nach einer europäischen Identität ist nicht für jeden eindeutig zu beantworten. Ist die deutsche Sicht auf die EU verklärt? Bei vielen anderen hält sich die Begeisterung für die EU nämlich in Grenzen. Großbritannien arbeitet am Austritt aus der Union, auch in anderen Ländern gibt es starke antieuropäische Bewegungen. Wie stehen diejenigen, die Europa ihr Zuhause nennen, heute zur EU?

ZEIT ONLINE stellt diese Frage in einer Serie auf Instagram (folgen Sie uns hier!) und Facebook. Täglich fragen wir Menschen nach ihrer Sicht auf Europa und die EU.

Chouna Lomponda, Leiterin der Kommunikation des Jüdischen Museums von Belgien, ist froh, in Europa in Frieden zu leben. Doch sie sieht auch die Schattenseiten der EU.







Der in Berlin lebenden Spanierin Elisa Marvena Sanz fehlt die Auseinandersetzung mit realen Problemen in der Europäischen Gemeinschaft. Als Beispiel nennt sie den Faschismus in Teilen der Gesellschaft.



Richard Laurence hält den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union für einen Fehler. Für ihn ist sein Heimatland als Mitglied der EU stärker und handlungsfähiger als ohne.



Gurgit aus Glasgow hofft, dass der Brexit nicht dazu führen wird, dass Großbritannien die EU als Handelspartner verliert.



Der Präsident des Jüdischen Museums von Belgien, Philippe Blondin, könnte sich ein Leben ohne die EU nicht vorstellen. Denn das würde ein Ende des Friedens in Europa bedeuten.



