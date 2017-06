Hitler-Büsten, Reichsadler und Waffen: Nach dem Fund von Nazirelikten ermittelt die argentinische Polizei, ob einige Gegenstände der Sammlung bekannten Nationalsozialisten gehört haben könnten. "Diese Objekte können nicht in Händen eines einfachen Soldaten gewesen sein", sagte der Chef der Kulturschutzabteilung der argentinischen Interpol-Einheit, Marcelo El Haibe. Er habe bei einem Treffen in Lyon bereits Kontakt mit einer deutschen Kollegin aufgenommen, die an der Bestimmung der Nazirelikte mitarbeiten wolle.



In einem hinter Bücherregalen verborgenen Ausstellungsraum hatte die Polizei in Boccar, einem Vorort von Buenos Aires, eine Sammlung von 75 Relikten aus der NS-Zeit beschlagnahmt. Unter anderem handelt es sich um Hitler-Büsten, einen Reichsadler, der den Firmenstempel des Solinger Unternehmens Carl Eickhorn trägt, Pistolen, Degen, Fern- und Vergrößerungsgläser und eine Mundharmonikasammlung.



"Amt für Rassenpolitik"

Die Ermittler beschlagnahmten auch eine Lupe, die argentinische Medien dem Privatbesitz Adolf Hitlers zuschreiben. Die Zeitung Clarín verbreitete ein Foto, das Hitler mit großer Lupe beim Betrachten eines Bildes auf dem Berghof am Obersalzberg zeigt und ist sich sicher: Das ist die Lupe aus der beschlagnahmten Sammlung.



Andere Sammelstücke tragen die Aufschrift "Amt für Rassenpolitik", darunter eine Schachtel mit einem Gerät zum Messen von Kopfgrößen. Es wird spekuliert, ob es einen Bezug zum nach Buenos Aires geflüchteten und in Brasilien gestorbenen SS-Arzt Josef Mengele geben könnte. Außerdem ist eine Skulptur Teil der Sammlung, die dem Architekten Wilhelm Kreis gewidmet ist. Er war zusammen mit Albert Speer an der Planung der neuen Hauptstadt Germania beteiligt.



Die Polizei war eigentlich einem möglichen Schmuggel mit chinesischen Kunstobjekten und Mumien auf der Spur und entdeckte die Nazisammlung zufällig. Der Antiquar wurde wegen Kunstschmuggel angeklagt. Er sagte, er habe die Exponate vor mehr als 25 Jahren von einem Argentinier gekauft. Woher dieser die Gegenstände hatte, ist noch unklar.



Nazimythen sind in Argentinien populär

In Argentinien lässt der Fund beliebte Nazimythen wieder aufleben, etwa dass Hitler selbst nach Südamerika geflohen sein soll. Dass die Gegenstände tatsächlich hochrangigen Nazis gehörten ist jedoch nicht sehr wahrscheinlich. Mengele wurde weltweit von den Alliierten gesucht. Er war darauf bedacht, die eigene Identität zu verschleiern, Nazirelikte bei sich zu tragen, wäre risikoreich gewesen.



Den bisherigen Ermittlungen zufolge handelt es sich nach Angaben der argentinische Sicherheitsministerin Patricia Bullrich um Originalstücke. Sie könnten aber auch schon während der Zeit des Nationalsozialismus nach Buenos Aires gekommen sein, denn damals lebten Zehntausende Deutschstämmige in der argentinischen Hauptstadt. Nach Abschluss der Ermittlungen sollen die Relikte in die Sammlung des Holocaustmuseums von Buenos Aires aufgenommen werden.

Der Vorsitzende des Dachverbands Jüdischer Vereinigungen Argentiniens (DAIA), Ariel Cohen Sabban, sagte, die Objekte seien "ein unwiderlegbarer Beweis" dafür, dass ranghohe Nazihierarchen in Argentinien Zuflucht gefunden hätten. US-Medien sprachen lange davon, dass nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu 60.000 Kriegsverbrecher nach Südamerika geflohen seien. Doch sie unterschieden häufig nicht zwischen Kriegsverbrechern und überzeugten Nationalsozialisten. Der Kölner Historiker Holger Meding, der seit Jahren zu diesem Thema forscht, schätzt die Zahl der wirklichen Kriegsverbrecher, die nach Südamerika flüchteten, auf rund 50.