Rund 1.200 Menschen haben am Sonntag bei "Deutschland spricht" mit jemandem diskutiert, der politisch anders denkt als sie. Als die Treffen vorbei waren, kamen Hunderte E-Mails in der Redaktion an. Die Leser berichteten von stundenlangen, konstruktiven Gesprächen, und von erstaunlich wenig Streits und hitzigen Debatten. Fast alle schrieben, wie gut die Erfahrung war, mit jemand Fremdem politisch zu debattieren. In einer E-Mail hatten wir die Leser gebeten, uns ein Selfie von den Treffen zu schicken. Viele haben das getan. Wir zeigen hier eine Auswahl.