Michael Kappeler ist Cheffotograf der Deutschen Press-Agentur (dpa) und hat jahrelange Erfahrung mit Gipfeln wie dem G20. Vor dem Treffen in Hamburg weiß er: Auch diesmal werden sich wieder alle Blicke – und vor allem die Kameras – auf den US-Präsidenten richten. Aber zeigen die Fotos wirklich, was es zu sehen gab? Kann die Bildsprache überhaupt neutral sein, oder schleichen sich doch immer Klischees und Zuspitzungen ein, wenn einer so polarisiert wie Donald Trump? Wir haben mit Kappeler über die Motive solcher Politikevents gesprochen und die Bedingungen, unter denen sie entstehen:



ZEIT ONLINE: Der US-Präsident steht – besonders bei Gipfeln wie dem G20 – unter besonderer Beobachtung, aber brutale Nahaufnahmen etwa, die vor allem etwas über den Zustand von Trumps Zahnfleisch verraten, sind dann doch eine zuletzt auffällige Zuspitzung der Bildsprache. Braucht man das? Zeigt es überhaupt das Bild von Trump, das Sie sehen, wenn Sie ihn fotografieren?

Michael Kappeler: Man kann jeden Politiker bei nahezu jeder Veranstaltung so oder so fotografieren. Die Maske, die jemand aufsetzt, um eine bestimmte Stimmung zu transportieren, kann er nur eine bestimmte Zeit aufbehalten. Irgendwann rutscht sie kurz zur Seite und man erwischt die Leute vielleicht so, wie sie tatsächlich drauf sind.

Wir bieten unseren Kunden alles an, und sie verwenden es so, wie der Spin ihrer Geschichte funktioniert. Deswegen haben wir im Idealfall die ganze Bandbreite, von der Ganzfigur für die Glamourblätter im Hochformat über den sauren, ernsten oder brutalen Blick bis zum fröhlichen.



Bei Trump ist es eine außergewöhnliche Situation. Auch beim G7-Gipfel beispielsweise drehten sich alle Bildmotive immer um Trump, alle anderen waren nur Statisten um diesen Hauptdarsteller, inklusive der Bundeskanzlerin. Natürlich war der US-Präsident immer schon der sogenannte wichtigste Mann im Politikgeschehen. Aber so augenfällig war das bei keinem, weil Trump so polarisiert. Gleichzeitig ist er natürlich auch jemand, der für Fotografen Motive bringt, weil er Unerwartetes tut – oder eben nicht tut. Er verweigert der Kanzlerin den Handschlag, oder er schüttelt die Hand eines anderen so lange, bis dem Gegenüber die Finger weiß werden. Das macht es spannend, immer vor allem ihm zu folgen.

ZEIT ONLINE: Sie machen also normale, vielleicht sogar langweilige Bilder bis hin zu Bildern von Augenblicken, wo man wirklich etwas sehen kann. In der Berichterstattung aber kommen viele unvorteilhafte Bilder heraus: Trump steht am Rand, alle schauen freundlich, er schaut grimmig. Dazu kommen dann Überschriften wie "Alle gegen einen". Laufen diese negativen Bilder besser und werden sie von den Kunden häufiger verwendet?

Kappeler: Wir versuchen auch, das Angebot der Tendenz der Berichterstattung anzupassen. Wenn unsere Berichterstattung eine ernste ist, dann muss Trump zumindest auf sieben von acht Bildern ernst schauen; und dann haben wir vielleicht noch eins im Angebot, bei dem er fröhlich schaut. Genauso machen wir es umgekehrt. Wir tauschen uns mit den Wortkollegen aus. Sie fragen oft hinterher: Wie hast du es empfunden, als du zwei Meter weit weg standest, wie war das?

Im Oval Office, als Trump Merkel den Handschlag verweigerte, hatte ich extra mein Handy oben auf der Fotokamera drauf und habe damit alles auf Video aufgenommen, damit meine Wortkollegin, die sich das eine Minute später angeschaut hat, die Situation tatsächlich beurteilen konnte.

Was für mich als Fotograf das Ungewöhnliche bei Trump ist: Man sieht so bewusst, wie seine Gesichtsausdrücke hin- und herschalten. Er kann zwischen einem totalen Lächeln und einem total entsetzten Gesichtsausdruck wechseln. Als ob man einen Schalter an- und ausschaltet – ohne eine Stufe dazwischen. Das ist geradezu grotesk zu beobachten.

ZEIT ONLINE: Er macht es Ihnen also einfacher, beide Varianten zu bekommen.

Kappeler: Definitiv. Er macht es auch einfach, Bilder zu machen, wo er ernst, entschlossen, vielleicht geradezu brutal oder zielgerichtet ausschaut, weil das der Gesichtsausdruck ist, den er produzieren möchte. Verwunderlich ist das nicht, wenn man seine Politik oder das, was er kommuniziert, verfolgt.

Die Situationen, die daneben entstehen, passen dann nicht richtig dazu. Wie bei diesem Gruppenbild, ...



Donald Trump (4. v. l.) stellt sich mit den anderen G7-Gipfelteilnehmern im Mai auf Sizilien zum sogenannten Familienfoto auf.

... da hat er versucht, ernst und entschlossen zu wirken; kurz darauf hat er sich mit Führern afrikanischer Länder zu einem Selfie zusammengestellt und war wieder ganz locker und hat gelächelt, wie man das eben so macht, wenn man mit Kumpels ein Selfie macht.