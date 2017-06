Ein Flugzeug der myanmarischen Armee mit 120 Insassen ist offenbar vor der Küste des Landes abgestürzt. Die Maschine galt seit neun Uhr Ortszeit als vermisst, teilte der militärische Oberbefehlshaber General Min Aung Hlaing mit. Die Passagiere – vor allem Soldaten der Luftwaffenbasis der Stadt Myeik und deren Familienmitglieder – befanden sich auf dem Weg von Myeik im Süden des Landes an der Grenze zu Thailand nach Rangun, der größten Stadt der südostasiatischen Republik Myanmar.



In einer Höhe von 5.500 Metern war der Kontakt am Morgen aus noch ungeklärter Ursache abgebrochen. Hubschrauber, Schiffe und andere Flugzeuge suchten nach Angaben der Armee über Stunden nach dem Flugzeug. Am Abend wurden Teile der Maschine in der Andamanensee im Indischen Ozean gefunden, etwa 218 Kilometer von der Hafenstadt Dawei entfernt. Neben 14 Besatzungsmitgliedern waren 106 Passagiere an Bord, darunter wohl auch mehrere Kinder.

Die Propellermaschine des chinesischen Herstellers Shaanxi wurde seit März 2016 von der myanmarischen Armee genutzt.