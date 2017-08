3/12

Die Malerin Abul Oyay gehört ebenfalls zu den Gründern von Ana Taban und unterstützt die Gruppe von Kenia aus, wo sie in Nairobi Friedens- und Konfliktforschung studiert. Durch die Konflikte in der Region hat die 30-Jährige in vielen Ländern gelebt, wie viele der jungen Südsudanesen: Geboren wurde sie in Äthiopien. Dort, im Südsudan und in Uganda wuchs sie auf. Studiert hat sie in Großbritannien und Kenia.