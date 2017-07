Mitarbeiter der Modekette H&M kritisieren die Arbeitsbedingungen in den deutschen Filialen des Unternehmens. "Der Stress ist enorm, und deshalb steigt der Krankenstand", sagte Saskia Stock der ZEIT. Sie ist Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats des H&M-Tochterunternehmens, das für die Filialen in Deutschland zuständig ist. Stock kritisiert auch die Personalsituation in einzelnen Filialen: "Oft sind Mitarbeiter ganz allein auf einer großen Fläche und können kaum einmal zur Toilette gehen."

Weiter sagte Stock, viele Mitarbeiter hätten Verträge, in denen nur die Mindestzahl von zehn, 15 oder 20 wöchentlichen Arbeitsstunden festgelegt sei. Ob die Angestellten darüber hinaus arbeiten könnten, hänge vom Bedarf in den Filialen ab – Arbeit auf Abruf, also.

Solche Flex-Verträge hätten mittlerweile 41 Prozent der Beschäftigten in den 170 Filialen, die der Betriebsrat betreut, sagte Stock weiter. In jeder vierten Filiale sei mindestens ein Mitarbeiter bekannt, der seinen Lohn durch Hartz IV aufstocken müsse.

Wie die ZEIT weiter schreibt, stimmten in einer unternehmensinternen Umfrage von H&M nur 42 Prozent der befragten Mitarbeiter deutscher Filialen folgender Aussage zu: "An diesem Arbeitsplatz bleibt man psychisch und emotional gesund." Von H&M wurde mitgeteilt, man arbeite daran, diese Situation zu verbessern, unter anderem in Kooperation mit einer Krankenkasse.