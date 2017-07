Dieser Text gehört zu unserer Reportageserie Überland. Sieben Lokalreporter berichten für ZEIT ONLINE aus ihrer Region. Die Serie ist Teil unseres Pop-up-Ressorts #D17, in dem wir Deutschland Deutschland erklären wollen.

Weitere Informationen über das Projekt #D17

Zur Avia-Tankstelle in Waiblingen verirren sich selten Fremde. Entweder man ist hier Stammkunde oder kein Kunde. Nur wenige Kilometer von Stuttgart entfernt klebt die Tankstelle etwas eingezwängt zwischen zwei Hauptstraßen am Hang. Verglichen mit Shell oder Aral geht es hier spontan zu. Ein Stillleben aus Öldosen, ein Schlangengewirr von Auspuffrohren, ein Ordnungsprinzip, das nur Eingeweihte durchschauen. An der Wand hängen Fotos von nackten Frauen, die wohl immer dort hängen, wo Männer an Motoren schrauben.

In diesem Fall heißen die Männer: Helmut, Helmut und Helmut. Zu unterscheiden sind sie nur durch ihre Nachnamen und ihr Alter: Helmut Gehring, Helmut Spahlinger, Helmut Frank Gehring junior. Die beiden ersten Helmuts führen die Tankstelle seit dem Jahr 1987. Der dritte Helmut ist der Sohn von Helmut Gehring und kam später dazu. Zusammen sind sie "Helmut und Helmut’s", so steht es auf der Visitenkarte. Eine Anlaufstelle für Autofreaks aus Baden-Württemberg. Ein Ort, der seltsam aus der Zeit gefallen wirkt.



Es darf auch mal ein E-Bike sein

Einerseits ist Baden-Württemberg noch immer Autoland. Rund eine Million Autos werden hier jedes Jahr gebaut. Das Auto ist hier alles: Arbeit, Wohlstand, Sicherheit. "Wenn der Daimler hustet, hat das Land Fieber", so sagen die Leute hier. Andererseits ändern sich die Zeiten. Daimler, Porsche, der Automobilzulieferer Bosch – wichtige Unternehmen in der Region bringt Dieselgate in Schwierigkeiten, Zehntausende fürchten um ihren Arbeitsplatz. In Stuttgart will die Politik die Innenstadt zur dieselfreien Zone erklären. Und das Land wird heute regiert von Winfried Kretschmann, einem Grünen. Baden-Württemberg und seine Autoindustrie stehen vor einem Kulturwechsel. Und wer verstehen will, was dies für Teile der Bürger bedeutet, kann das bei den drei Helmuts beobachten.

Als die beiden älteren Helmuts die Avia-Tankstelle vor dreißig Jahren übernahmen, feierte das Auto gerade seinen 101. Geburtstag. Es gab noch keinen Feinstaub, kein Dieselgate und die Autohersteller hatten die Elektromobilität noch nicht verschlafen. Die Helmuts kannten sich mit Autos aus, Gehring hatte bei Daimler gelernt. "Warum machen Sie es nicht zusammen?", fragten die Verpächter. Und weil sich die beiden Waiblinger Helmuts schon aus Zeiten kannten, als sie in ihren frisierten Autos aus Kornwestheim den Waiblinger Mädchen zu imponieren versuchten, wagten sie es. Schließlich verbindet sie die Liebe zu Maschinen aller Art: Hubschrauber, Motorräder, Autos, Lastwagen. Vor ihnen ist nichts sicher, was einen Motor hat. Es darf auch mal ein E-Bike sein.

Es ging dann so gut, dass die beiden Helmuts inzwischen verschwägert sind. Sohn Helmut ist mittlerweile 49 Jahre alt und machte vor knapp zwei Jahrzehnten aus den zwei die Drei von der Tankstelle. Und die zwei älteren Helmuts wurden auf einen Schlag zu Opas.

Die Tankstelle liegt bei Stuttgart und wirkt doch wie aus einer anderen Welt. © Joachim E. Röttgers

Ginge es nach den Helmuts, es bliebe alles, wie es ist. Dass sich die Autos aus Stuttgart in aller Welt verkaufen. Dass die Motoren stark bleiben, die Abgasregulierung "im Rahmen". Die Betrugssoftware bei VW? Klar, ein großer Schmu, "aber mal ehrlich, das machen doch alle". Dass beim Porsche Cayenne eine Betrugssoftware als Aufwärmprogramm getarnt war? "Eine Meisterleistung der Ingenieure." Im Kosmos der Helmuts sticht Ökonomie weiterhin Ökologie. Und Schlitzohrigkeit geht schon in Ordnung, solange sie erfolgreich ist und unentdeckt bleibt.