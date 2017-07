Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hat vorgeschlagen, das Versammlungsrecht zu präzisieren. So sollen Rechtsrock-Konzerte künftig einfacher verboten werden können. Die Vorschriften müssten so gestaltet werden, dass Behörden und Gerichte "diese Dinge nicht mehr unter Meinungsfreiheit abtun", sagte Ramelow dem MDR.



Anlass seiner Forderung war das Rechtsrock-Festival, das am Wochenende unter dem Titel "Rock gegen Überfremdung" tausende Menschen ins thüringische Themar gelockt hatte.

Mit Blick auf die Konzertteilnehmer sagte der Linken-Politiker: "Da kann man ganz schön traurig und hilflos werden, wenn man sieht, dass sie – getarnt als Demonstration – ein riesiges Rechtsrockfestival abgehalten haben." Die Veranstalter hätten damit Geld für ihr Netzwerk verdient und Kosten an den Staat abgewälzt.

Im Vorfeld waren mehrere Verbotsanträge gescheitert. Das Verwaltungsgericht Meinigen entschied, das Festival als Versammlung nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu werten. Es handele sich um eine "gemischte Veranstaltung", die nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der öffentlichen Meinungsbildung diene. Sie sei deshalb von der Versammlungsfreiheit gedeckt.



Eine Beschwerde des Landratsamts Hildburghausen wies das Oberverwaltungsgericht in Weimar als höhergeordnete Instanz zurück. Das Amt hatte den Versammlungscharakter des Festivals bestritten.

Das umstrittene Konzert war am Samstag ohne größere Zwischenfälle oder Ausschreitungen abgelaufen. Der Hildburghausener Neonaziaktivist Tommy Frenck hatte das Festival organisiert und angemeldet. Etwa 5.500 Menschen nahmen nach Polizeiangaben an der Veranstaltung teil. Die Polizei erstattete 43 Anzeigen wegen verschiedener Delikte. Einige Teilnehmer präsentierten auch verbotene Logos und Symbole verfassungswidriger Organisationen.

International bekannte Rechtsrockbands wie Stahlgewitter, Sleipnir oder Lunikoff Verschwörung waren angekündigt. Unter den Rednern des "Rock gegen Überfremdung" befand sich auch Axel Schlimper von der Europäischen Aktion (EA), die den Holocaust leugnet.

Hunderte Menschen beteiligten sich an Gegendemonstrationen. Auch Einwohner von Themar wandten sich mit Schildern gegen das Festival.



In den vergangenen Jahren hat sich Thüringen als Heimat verschiedener Rechtsrockkonzerte etabliert. Allein im Juli wurden zu drei Festivals insgesamt mehrere tausend Neonazis erwartet. Ebenfalls in Themar soll am 29. Juli das "Rock für Identität"-Festival stattfinden. Der Verfassungsschutz hat für die letzten Jahre eine Zunahme von rechtsextremen Konzerten und Festivals in Deutschland registriert.