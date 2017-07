Ein paar Dutzend Menschen, einige von ihnen schwarz gekleidet, nehmen auf winzigen, unbequemen Hockern in einer Neuköllner Buchhandlung Platz. Die uralte jüdische Schiwa-Tradition besagt, dass Trauernde niedrig sitzen sollen. Schon der Prophet Hiob trauerte auf diese Art.

Die meisten Besucher im Raum sind israelische Wahlberliner. Sie sind vor einigen Jahren in die deutsche Hauptstadt gezogen und haben ihren Frieden mit Deutschland geschlossen. Einige verließen ihre Heimat aus politischen Gründen und deshalb, weil sie ihre Hoffnung an eine offene israelische Gesellschaft verloren haben. Einige sind aus finanziellen Gründen nach Berlin gekommen: In Israel hat sich herumgesprochen, dass ein Becher Schokopudding in Berliner Discountern nur 19 Cent kostet. In Israel kosten Lebensmittel das Vielfache.



Nun starren sich diese Israelis fassungslos auf deutschem Boden an, denn ihre von zwei Israelis betriebene Lieblingsbuchhandlung muss wegen Drohungen schließen.



Armin Langer war Rabbinerstudent und lebt als freier Publizist in Berlin. In seinem Buch "Ein Jude in Neukölln" beschreibt er den wachsenden Antisemitismus sowie Islamophobie in Deutschland.

Das Topics wollte schon immer ein hipper, kreativer und provokativer Raum für alle sein. Bücher sind hier nach Kategorien wie "im Gefängnis geschrieben", "weibliche Detektive" oder "der Antichrist" sortiert. Neben dem Verkauf von Büchern organisierten Amir und Doron, die Betreiber von Topics, in den vergangenen drei Jahren regelmäßig Veranstaltungen mit Hunderten von Besuchern.

Im vergangenen März war dort eine Diskussion rund um die Schriften des italienischen Kulturpessimisten und Rassentheoretikers Julius Evola geplant. Die Veranstalter haben die Diskussion über den bis heute in rechten Kreisen verehrten Autor mit jüdischem, also schwarzem Humor angekündigt. Ein Witz, den einige selbst ernannte Kämpfer gegen Antisemitismus anscheinend nicht verstehen oder verstehen wollen.

Das linksradikale Kollektiv TOP B3rlin rief auf Facebook seine Fans auf, ihre "Punkerfreunde und ihre Hunde" zusammenzutrommeln und bei der Veranstaltung "vorbeizuschauen". Amir und Doron, beide Enkelkinder von Holocaustüberlebenden, wurden von Linken als Nazis beschimpft und monatelang bedroht. Laut Zeitungsberichten stammen die meisten Randalierer aus der antideutschen Szene, die sich bedingungslos mit dem Staat Israel identifiziert.

Juden in Neukölln, so schrieb es etwa die Tageszeitung Die Welt, sollten eher Angst vor ihren arabischen Nachbarn haben. Dass eine jüdische Buchhandlung in Neukölln nun wegen der Machttrunkenheit, Sturheit und Humorlosigkeit selbstgerechter Nachfahren der Täter pleiteging, löste keine empörte Debatte in der Politik, den Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und den Kolumnen besorgter Deutscher aus. Es ist deswegen an der Zeit, über den destruktiven Philosemitismus in der deutschen Gesellschaft und besonders innerhalb der antideutschen Linken zu reden.

Anlässe dafür gab es in der jüngsten Vergangenheit genug: Der Linken-Abgeordnete Oliver Höfinghoff griff im Sommer 2016 beim Berliner Christopher Street Day (CSD) zusammen mit einigen Genossen Mitglieder der Gruppe Berlin Against Pinkwashing an. Den Protest von israelischen Juden und einigen Arabern, die zusammen gegen den israelischen Botschafter demonstrieren wollten, konnte der Abgeordnete nicht aushalten, er musste zuschlagen. Ramin Rachel, Vorstandsmitglied der SPD Neukölln, drohte in einer Facebook-Diskussion zu diesen Protesten damit, einen jungen Israeli zu schlagen, falls er wieder gegen seine Regierung demonstrieren würde.