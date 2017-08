Ein Erdstoß der Stärke 4,0 habe die Insel vor Neapel am Montagabend gegen 21 Uhr getroffen, teilte die italienische Erdbebenwarte INGV mit. Das Zentrum lag den Angaben zufolge in zehn Kilometer Tiefe. Mehrere Gebäude in der Gemeinde Casamicciola Terme, im Norden der Insel, seien eingestürzt, sagte der Chef des Zivilschutzes, Giovanni Vittozzi im italienischen Fernsehen. Eine Frau sei dabei ums Leben gekommen. Sie sei offenbar von Teilen einer Kirche erschlagen worden.

Touristen und Bewohner seien in Panik aus ihren Häusern auf die Straße gelaufen, berichteten italienische Medien und zeigten Fotos von eingestürzten Häusern und Schutt. Mancherorts soll der Strom ausgefallen sein. Auch musste ein Krankenhaus evakuiert werden: Alle Patienten, bis auf die an Beatmungsmaschinen, hätten das Gebäude verlassen, so Vittozzi.



Die Gemeinderätin Donatelle Migliaccio sprach von starken und furchterregenden Erdstößen. "Ich habe gehört, dass Menschen gestorben sind", wird Migliaccio in italienischen Medien zitiert. Den Berichten zufolge konnten drei Menschen aus den Trümmern gezogen werden. Es soll jedoch mindestens sieben Vermisste und rund 25 Verletzte geben. Der Zivilschutz berief ein Sondertreffen ein.



Zur Stärke des Erdbebens gab es zunächst unterschiedliche Informationen: Italiens Erdbebenwarte korrigierte die Stärke von 3,6 auf 4,0. Die US-Behörde USGS verzeichnete nach eigenen Angaben eine Stärke von 4,3, die europäische Forschungsgesellschaft European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), gab 4,5 an. Alle Forschungseinrichtungen verzeichneten das Epizentrum des Bebens direkt vor der Insel Ischia im Golf von Neapel.



Die Insel mit vulkanischem Ursprung ist vor allem im Sommer ein sehr beliebter Urlaubsort. Italien wird immer wieder von teils verheerenden Erdbeben heimgesucht. Vor rund einem Jahr, am am 24. August 2016, erschütterte ein schweres Beben die mittelitalienische Region um die Stadt Amatrice. Dabei kamen 299 Menschen ums Leben.