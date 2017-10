Auf Demonstrationen in Griechenland gehört ein Sprechchor fest ins Repertoire vieler Teilnehmer: "Journalisten, Gesindel, Spitzel". Der Slogan ist nicht neu, schon vor den Krisenjahren war er gerade in der linken Protestszene fest etabliert. Aber seit das Land praktisch unter europäischer Insolvenzverwaltung steht, gelten die Journalisten, vor allem die der traditionellen Medien, als willfährige Komplizen der strengen Geldgeber. Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte zu seinem Amtsantritt zwar versprochen, gegen Korruption und Misswirtschaft in den Medien vorzugehen, zwei Jahre später jedoch ist davon kaum etwas übrig.

Auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, wächst das Misstrauen gegenüber den Massenmedien. In Griechenland hat die Reputation aber besonders gelitten. Das legt der in diesem Jahr veröffentlichte Digitale Nachrichtenbericht des Reuters Institut Oxford nahe, in dem 36 Länder betrachtet wurden: Die Griechen trauen den Medien am wenigsten. Fast 60 Prozent meiden die Nachrichten aktiv, genauso viele in der Türkei. Das hohe Vermeidungsniveau könne auf die wirtschaftlichen und politischen Unruhen zurückgeführt werden, heißt es im Bericht. Auch auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist Griechenland seit der Krise zusehends in den Bereich der "erkennbaren Probleme" abgerutscht.

Die griechische Fernsehjournalistin Anna Podara arbeitet seit Jahren für diverse Sender und unterrichtet auch an einer Fachhochschule. Sie sagt, das Misstrauen gegen die Medien in der Gesellschaft sei zwar nicht neu, aber es trete nun stärker zutage. "Journalisten werden von der Gesellschaft als Teil des Machtmechanismus begriffen", erklärt Podara. "Sie haben enge Beziehungen zum politischen System." Genau dieses System werde mehr denn je für die heutige Situation angeklagt.

Auf Vertrauensverlust folgt Medienkritik

Die meisten großen Medienunternehmen in Griechenland gehören mächtigen Wirtschaftsbossen. Neben ihrem Hauptgeschäft besitzen sie eine Mediengruppe, oft auch eine Fußballmannschaft. Mustergültig auf den drei Feldern aktiv sind der Reeder Evangelos Marinakis, der Reeder Giannis Alafouzos und der Tabakfabrikant Ivan Savvidis, der nun auch einen Privatsender erworben hat. Der Vorwurf gegen sie lautet: Die Großunternehmer nutzen ihre Medienkonzerne, um die Politik zu ihren Gunsten zu lenken und sich Vorteile zu erschleichen. "Folge dem Geldfluss", konstatiert das alternative Nachrichtenportal The Press Project, das 2010 in Athen gegründet wurde und sich eine Reputation als unabhängiges Medium erarbeitet hat. "Das Misstrauen in der Gesellschaft hat eine durchaus greifbare Komponente: Die Oligarchen zahlen für Nachrichten und bestimmen ihren Inhalt."

Tatsächlich sind Medienunternehmer wie der Reeder Marinakis überaus skandalbelastet. Er ist gleichzeitig der Clubbesitzer von Olympiakos Piräus, dem Bayern München von Griechenland. Gegen Marinakis liefen mehrere Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts von illegalen Wettgeschäften. Mit seinem Einkauf des Privatsenders Megaund kürzlich auch der vom Konkurs bedrohten Zeitungen Ta Nea und To Vima hat sich der Charakter der ursprünglich als liberal geltenden Medien geändert: Reißerisch etwa bringt Ta Nea nun die derzeitige Regierung mit Stalinismus in Verbindung.



"Die Branche verlassen oder eine Initiative gründen"

2015 erst standen die Oligarchen auf der Agenda der damals neugewählten Regierungspartei Syriza von Alexis Tsipras: Die acht großen privaten TV-Sender, die landesweit ausstrahlen, hatten nie eine dauerhafte Sendegenehmigung erhalten. Die stattdessen erteilten vorläufigen Lizenzen begünstigten die interessengeleitete Verquickung zwischen Politik und Wirtschaft, die sich in der Mediendarstellung niederschlug. Das sollte sich 2016 mit einer Versteigerung für dauerhafte Sendelizenzen ändern, die der Staatskasse große Summen einbringen und die Anzahl der Sender auf vier reduzieren sollte.



Aber das griechische Oberverwaltungsgericht in Athen erklärte die Auktion im Nachhinein für verfassungswidrig. Damit scheiterte die provisorische Antikorruptionsmaßnahme. Die Sender sind weiterhin finanziell abhängig von ihren Besitzern und für das griechische Publikum damit weitgehend unglaubwürdig.



In den letzten Jahren hat das Bedürfnis zugenommen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Daily Thess, ein Nachrichtenportal aus Thessaloniki, ist so ein jüngst geborenes Projekt. "Die Krise hat uns dazu gezwungen, diesen Weg einzuschlagen", sagt der Herausgeber Vassilis Kyriakoulis. Er dachte: "Entweder verlasse ich die Branche oder gründe diese Initiative." Kyriakoulis war 20 Jahre lang Redakteur bei Agelioforos in Thessaloniki, bis die lokale Zeitung Pleite machte.