Die Anerkennungsquoten von Asylsuchenden unterschieden sich in den ersten sechs Monaten des Jahres von Bundesland zu Bundesland stark. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Ulla Jelpke hervor, über die die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten. So lag die Quote für irakische Flüchtlinge in Bremen mit 96,4 Prozent fast doppelt so hoch wie in Berlin bei 50,3 Prozent.

Auch bei den Entscheidungen über die Anträge von Afghanen und Iranern zeigten sich demnach große Unterschiede. So lag die Spannbreite der positiven Asylbescheide bei Antragstellern aus Afghanistan zwischen 30,9 Prozent (Brandenburg) und 65 Prozent (Bremen). Bei Asylbewerbern aus dem Iran lag sie zwischen 37,6 Prozent (Bayern) und 85 Prozent (Bremen). Syrer erhielten dagegen überall fast immer den Schutzstatus.



Unterschiedlicher Schutzstatus Asyl Das deutsche Asylrecht kennt unterschiedliche Kategorien von Flüchtlingen. Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz erhält, wer nachweisen kann, dass er aus politischen, religiösen oder sonstigen persönlichen Gründen in seinem Heimatland staatlich verfolgt wird. Kriege oder Bürgerkriege sind kein Asylgrund. Anerkannte Asylbewerber erhalten eine befristete Aufenthaltserlaubnis und können ihre Familien nachholen. Von Januar bis Oktober beantragten 362.153 Menschen in Deutschland Asyl. Knapp 40 Prozent der Anträge wurden abgelehnt, 20 Prozent erledigten sich auf andere Weise, zum Beispiel, weil es sich um Dublin-Fälle handelte, also Personen, die nach den Regeln der EU in den Mitgliedstaat zurückgeführt werden sollen, wo sie zuerst registriert wurden. Anerkannte Flüchtlinge Ausländer, die nicht die strengen Bedingungen nach Artikel 16a Grundgesetz erfüllen, können alternativ einen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten. Voraussetzung ist, dass sie in ihrer Heimat aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe bedroht sind. Bisher wird Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien fast ausnahmslos dieser Status zuerkannt. Damit erhalten sie eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis, die auch das Recht umfasst, ihre Familien nachzuholen. Fast 40 Prozent aller Asylbewerber wurden in diesem Jahr in diese Kategorie eingestuft. Subsidiärer Schutz Wer weder Anspruch auf Asyl hat, noch nach Genfer Konvention als Flüchtling anerkannt wird, kann dennoch Schutz erhalten. Bedingung für diesen sogenannten subsidiären Schutzstatus ist, dass ihm in seiner Heimat die Todesstrafe, Folter, unmenschliche Behandlung oder Gefahr durch einen Krieg oder Bürgerkrieg droht. Die Betroffenen werden nicht abgeschoben, erhalten aber nur eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die verlängert werden kann. Die große Koalition hat zuletzt außerdem beschlossen, das Recht auf Familiennachzug für diese Gruppe – zu der nach dem Willen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière künftig auch alle Syrer gehören sollen – für zwei Jahre komplett auszusetzen.

Diese sogenannte "bereinigte Schutzquote" beschreibt den Anteil der Asylbewerber, die Asyl, einen anerkannten Flüchtlingsstatus, subsidiären oder anderen Schutz erhalten haben. Sie dürfen als Flüchtlinge in Deutschland bleiben. Verfahren, die aus formellen Gründen entschieden wurden, etwa weil ein anderer EU-Staat für die Entscheidung zuständig ist, werden bei der bereinigten Anerkennungsquote nicht berücksichtigt.



Das Bamf führt die Unterschiede auf Anfrage von ZEIT ONLINE in Teilen darauf zurück, dass in den Bundesländern unterschiedlich viele Außenstellen des Bundesamtes arbeiten würden. "Die Außenstellen des Bamf weisen zudem unterschiedlich hohe Anteile von Dublin-Verfahren auf, so dass die Schutzquote auch durch diesen Faktor variiert." Die Asylprüfung erfolge grundsätzlich individuell. "Dabei können sich auch bei Personen aus gleichen Herkunftsländern die individuellen Umstände bezüglich der Verfolgungsgründe und Akteure, von denen die Verfolgung ausgeht, deutlich unterscheiden." Die einzelnen Gründe, die zur Zuerkennung des Schutzstatus führen oder nicht, würden statistisch nicht erfasst werden.

Linken-Politikerin Jelpke sagte den Funke-Zeitungen, es gebe keine plausiblen Erklärungen für die unterschiedlichen Quoten. Es dürfe nicht sein, "dass afghanische Flüchtlinge beispielsweise in Brandenburg oder Bayern nur etwa halb so große Chancen auf einen Schutzstatus haben wie in Bremen", kritisierte sie.