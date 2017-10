Reisen - »Die Deutschen sind tolle Touristen«

Ja, wir Deutschen … Wir lassen uns im Supermarkt vom Kassenpersonal den Takt vorgeben und verteilen strafende Blicke an roten Fußgängerampeln. Wir recyceln unseren Müll in mindestens vier verschiedenfarbigen Tonnen und finden es in Ordnung, sonntags nicht einkaufen gehen zu können. Und wir bauen Flughäfen, die nicht fertig werden.

Hier kommt die zweite Staffel von Typisch deutsch. Drei unserer bisherigen Protagonisten sind wieder dabei: Pooja ist Ärztin, stammt aus Indien und hat einige Jahre in New York verbracht. Kira aus Norwegen arbeitet als Tänzerin und Choreographin und der Österreicher Paul ist Webdesigner und lebt seit mehr als zehn Jahren in Deutschland.



Unsere neuen Protagonisten kommen aus aller Welt: aus Kamerun, China, Dänemark, dem Iran oder Brasilien. Viele von ihnen leben derzeit in Berlin, haben aber auch schon andere Regionen Deutschlands kennengelernt.

Mag man hier seine Nachbarn? Wozu braucht man einen Eierschalensollbruchstellenverursacher? Und wie kommt so mancher Deutsche auf den Gedanken, echte Kerzen auf den Weihnachtsbaum zu stecken?

Mit solchen und anderen Fragen wird sich Typisch deutsch in den kommenden Wochen beschäftigen. In der ersten Folge geht es um Deutsche im Ausland.

Gibt es ein praktischeres Kleidungsstück als die Funktionsjacke? Ist Leitungswasser in deutschen Restaurants verpönt? Und wieso ausgerechnet 0815?

Im vergangenen Jahr haben wir in Deutschland lebende Ausländer nach deutschen Eigenheiten gefragt. Sie haben erzählt, welche Alltagsbeobachtungen bei ihnen für Begeisterung, Stirnrunzeln oder Verblüffung gesorgt haben. Und sie haben uns Einblicke in die Kultur ihrer Heimatländer gegeben.



Dabei ging es nicht um einen Besser-Schlechter-Vergleich zwischen Ländern, sondern darum, Unterschiede verschiedener Kulturen zu beschreiben – und sich selbst dabei nicht allzu ernst zu nehmen.



Alle Folgen der letzten Staffel können Sie auf dieser Serienseite anschauen.