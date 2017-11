Das Bundespresseamt (BPA) schafft für die Akkreditierung von Journalisten für politische Veranstaltungen eine eigene Stelle. Zum Ende des Jahres werde das Amt einen Akkreditierungsbeauftragten benennen, teilte das BPA auf Anfrage mit. Dabei handelt es sich demnach um "eine dauerhaft eingerichtete Stelle, die von einem hochrangigen Beamten und Volljuristen aus dem Bundespresseamt besetzt wird". Er werde in enger Abstimmung mit Ansprechpartnern im Bundesinnenministerium und den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten.

Mit der neuen Stelle reagiert die Bundesregierung auf die Diskussionen um die nachträglich entzogenen Akkreditierungen von Journalisten beim G20-Gipfel im Juli in Hamburg. 32 Journalisten war dort kurzfristig die Akkreditierung entzogen worden, wegen Einwänden von Sicherheitsbehörden, wie es im Anschluss an den Gipfel hieß. Inzwischen räumte das Bundeskriminalamt ein, dass die Sicherheitseinschätzungen der Behörden auf teilweise falschen, teilweise sogar verfassungswidrigen Einträgen in Verbunddateien beruhten.

Dagegen hatten Journalistenverbände protestiert, betroffene Journalisten hatten Auskunft über die Hintergründe verlangt. Das Bundespresseamt habe im Anschluss daran gemeinsam mit Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt die Verfahren und Strukturen beim Akkreditierungsverfahren für Journalisten überprüft, so die Sprecherin.

Der Akkreditierungsbeauftragte werde den Medienvertretern als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, bei Großveranstaltungen auch vor Ort. Er soll den Angaben zufolge im Akkreditierungsverfahren eine weitere Instanz zur Überprüfung möglicher Sicherheitshinweise der Behörden sein.

Journalistengewerkschaft begrüßt Ankündigung

Die Schaffung einer solchen Stelle beim Bundespresseamt sei genau der richtige Schritt, sagte Frank Überall, der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Er kann den Dingen auf den Grund gehen und klären helfen, ob die Entziehung der Akkreditierung berechtigt war." Bisher habe es in so einem Fall nur die Möglichkeit gegeben, nach Hause zu gehen und den Rechtsweg zu beschreiten. Nun könne der Akkreditierungsbeauftragte "qualifiziert mit dem BKA Kontakt aufnehmen" und zum Beispiel erfragen, welche Daten über den Journalisten gespeichert und möglicherweise Grund für den Entzug der Akkreditierung sind.

Während des G20-Treffens seien betroffene Journalisten mal an das Bundeskriminalamt (BKA), mal an das Bundespresseamt (BPA) verwiesen worden, die sich gegenseitig die Verantwortung zugeschoben hätten, kritisierte Überall. Mithilfe des Akkreditierungsbeauftragten ließen sich viele Konflikte lösen. "Ob das in der Praxis funktionieren wird, ist noch offen", räumte Überall ein. "Außerdem gibt es noch andere, nicht staatliche Veranstalter, die Journalisten den Zugang verweigern können", so der DJV-Vorsitzende. "Da gibt es noch viele Fragezeichen."