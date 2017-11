Sie kennen einen. Ob man will oder nicht. Wissen, welche Peinlichkeiten die Jugend überschattet haben, wovor man sich als Kind fürchtete. Vielleicht haben sie einen beschützt, vielleicht einem noch mehr Angst gemacht: Geschwister.

In kaum einer anderen Beziehung des Lebens liegen Liebe und Hass so nah beieinander, in einem Moment platzt man vor Stolz und liefert sich im nächsten bittere Erbschaftsstreits. Schon als Kinder proben wir mit unseren Geschwistern Konflikte und im besten Fall auch deren Lösung. Geschwisterliebe gedeiht nicht selten in Opposition zu den Eltern. Zugleich ist sie oftmals geprägt von Rivalität und Eifersucht, Freundschaft und Konkurrenz liegen nah beieinander.

Mit älteren Geschwistern bleibt man der kleine Bruder oder die kleine Schwester, ein Leben lang. Sie erzählen nicht nur etwas über die Reihenfolge der Geburt, sondern auch über Hierachien. Freilich sind diese Beziehungen wandelbar und werden oft bis ins hohe Alter hinein mit großem Nachdruck verhandelt.



Möchten Sie uns Ihre Geschwistergeschichte erzählen?

In der aktuellen Ausgabe der ZEIT haben sich elf Autoren mit den schönsten und schrecklichsten Seiten dieser innigen Beziehung beschäftigt. Wir interessieren uns für Ihre Geschichten: Welches Geheimnis verbindet Sie mit Ihrer Schwester oder Ihrem Bruder? Haben Ihre Eltern Sie anders behandelt als Ihre Geschwister? Sollten Sie Kinder haben: Fällt es Ihnen schwer, Ihre Kinder gleich zu erziehen? Ob Anekdoten aus der Kindheit oder Szenen aus dem Erwachsenenleben, schreiben Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentarbereich oder senden Sie Ihre Gedanken an Leserartikel-community@zeit.de.