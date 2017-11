In den letzten Wochen ist in allen Medien viel über das Thema Sexismus gesprochen worden, auch bei ZEIT ONLINE. Für mich ist es etwas Besonderes, über ein solches Thema zu sprechen, denn ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem das Sprechen über Sexismus ein Tabu ist.

Aber wenn ich mitbekomme, dass meine Kollegen so offen über Sexismus sprechen können, macht es mir Mut, darüber zu schreiben.

Sexismus gibt es überall auf der Welt. Aber er hat so verschiedene Farben wie der Regenbogen. Manche Regenbögen haben leuchtende Farben, manche blassere. Die Farbgebung hängt von der Kultur, der Religion und den Werten einer Gesellschaft ab. Wie unterschiedlich das sein kann, kann ich sehr gut an Deutschland und Afghanistan erkennen.

Unsittliche Berührungen, zweideutiges Anzwinkern, Hinterherpfeifen, verachtende Blicke – das sind nur einige der Schikanen, die Frauen in Afghanistan jeden Tag in der Öffentlichkeit und bei der Arbeit ertragen müssen.

Zu Hause erleiden viele Frauen offene Gewalt. Etwa, wenn sie trotz eines Verbotes ihres Ehemannes shoppen, oder wenn sie gegen den Willen ihres Mannes arbeiten gehen wollen. Wenn eine junge Frau sich in einen Mann verliebt, den nicht die Eltern ausgesucht haben, muss sie womöglich ihr Zuhause verlassen, weil sie sonst vom Vater oder den Brüdern geschlagen wird.



Wenn Männer Frauen als Eigentum betrachten

Gewalt gegen Frauen geht in Afghanistan manchmal so weit, dass man sie verstümmelt, ihnen Ohren und Nase abschneidet. Das geschieht in einem Land, in dem Frauen systematisch unterdrückt werden. Wenn sie arbeiten wollen, oder wenn sie sich aktiv an der Gesellschaft beteiligen möchten. Ihre Aufgabe ist es, Kinder zu erziehen, das Haus in Ordnung zu halten und für die Familie zu kochen. Männer behandeln ihre Frauen wie ihr Eigentum. Eine eigene Meinung dürfen Frauen nicht haben. So fehlt ihnen jedes Selbstwertgefühl und sie sind ihren Männern in jeder Beziehung ausgeliefert.

Die afghanische Organisation für Demokratie und Menschenrechte kam 2015 nach einer Recherche zum Thema Frauen aus Sicht der Männer zu dem Ergebnis, dass die meisten Männer in Afghanistan glauben, Frauen seien ihnen unterlegen. Entsprechend müssten die Frauen auch behandelt werden. Für die Umfrage wurden 3.900 Männer in verschiedenen Städten in Afghanistan befragt.