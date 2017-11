Beim Angriff auf eine Kirche im US-Staat Texas hat ein Schütze 26 Menschen getötet. Rund 20 weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Sonntagvormittag in Sutherland Springs verletzt worden, teilten die Behörden wenige Stunden nach der Tat mit.



Das Pentagon teilte mit, der Tatverdächtige namens Devin K. sei ein Mitarbeiter der Luftwaffe gewesen und habe in der Luftwaffe gedient. Er sei 2014 wegen schlechten Verhaltens entlassen worden. Zwei Jahre zuvor habe ihn ein Militärgericht wegen tätlichen Angriffs jeweils auf seine Partnerin und auf das gemeinsame Kind verurteilt. Als Strafe musste er zwölf Monate in Haft und verlor seinen Dienstgrad.



Laut texanischen Behörden ist der Täter ein weißer Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Ein mögliches Motiv ist unbekannt. Die Ermittler haben keinerlei Erkenntnis darüber, dass der Täter Verbindungen zu einer Terrorgruppe hatte. Bei der Waffe handele es sich um ein Sturmgewehr vom Typ "Ruger AR".



US-Präsident Donald Trump verurteilte das Geschehen als "Tat des Bösen". In dunklen Zeiten würden Amerikaner zusammenkommen und jenen helfen, die leiden würden. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er, dass er für die Menschen in Sutherland Springs bete. Er verfolge die Situation aus der Ferne.



Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sprach von der folgenschwersten Schießerei in der Geschichte des US-Staates. Bei den Opfern handelte es sich um Menschen im Alter zwischen fünf und 72 Jahren, wie das Ministeriums für öffentliche Sicherheit mitteilte.

Der Täter war gegen 11.20 Uhr am Sonntag in die Nähe des Tatorts, einer Baptistenkirche, gekommen. Er schoss zunächst vor und anschließend in dem Gotteshaus. Ein Zeug berichtete im Fernsehsender CNN, die Schüsse seien in kurzer Folge abgefeuert worden. Der Schütze scheine mehrfach nachgeladen zu haben, berichteten weitere Zeugen.



Bewohner schoss auf Täter

Beim Verlassen der Kirche schoss schließlich ein Bewohner auf den Schützen, wie die Behörden mitteilten. Der Täter ließ daraufhin seine Waffe fallen und floh in einem Auto. Wenig später baute der Verdächtige einen Unfall. Er wurde tot in dem Fahrzeug gefunden. Wie er ums Leben kam, war zunächst unklar.

Acht Verletzte wurden per Hubschrauber zu einem Militärkrankenhaus gebracht. In einem anderen Krankenhaus wenige Kilometer entfernt vom Tatort wurden offenbar weniger als zwölf Personen behandelt.

Unter den Toten befindet sich nach Angaben der Frau des Pastors der Kirche auch die 14-jährige Tochter des Paares. In einer Nachricht schrieb sie an die Nachrichtenagentur AP, sie habe ihre Tochter und "viele Freunde" verloren. Zudem erklärte sie, gemeinsam mit ihrem Ehemann außerhalb der Stadt zu sein und versuche, nach Hause zu kommen.

Der Vorfall ereignete sich nur gut einen Monat nach dem schwersten Schusswaffenmassaker in der US-Geschichte. Anfang Oktober hatte ein 64-Jähriger von einem Hotelfenster aus in Las Vegas 58 Besucher eines Country-Festivals erschossen. Hunderte wurden verletzt. Der Vorfall ließ die Debatte über strengere Waffengesetze hochkochen.

Die Schießerei fällt auf den achten Jahrestag eines anderen Massakers in Texas. Bei einem Amoklauf in Fort Hood waren am 5. November 2009 auf der Militärbasis der US Army in Fort Hood 13 Menschen erschossen und 42 weitere verletzt worden.