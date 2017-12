1/11

Rotraud Klein-Moquay, geboren 1938 in Wustrow: "Als die Bomber kommen, sagt Vati, dass wir auf den Balkon gehen, weil er nicht will, das wir in den Trümmern des Hauses sterben. Weil die Piloten von dem Sonnenlicht auf dem Meer geblendet sind, drehen sie ab und die Bomben fallen ins Meer."