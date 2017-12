Der Wintereinbruch hat in vielen Teilen Deutschlands zu Einschränkungen und Unfällen geführt. Aufgrund der Witterung mussten in der Nacht Einsatzkräfte mehrere hundert Mal ausrücken. In den meisten Fällen sei es allerdings bei Blechschäden geblieben, da viele Autofahrer aufgrund der Witterung das Tempo drosselten, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Heilbronn.

In Eschweiler bei Aachen stürzte ein 15 Meter hoher Weihnachtsbaum auf ein Kinderkarussel. Fünf Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten starke Windböen. Die Polizei ermittelt nun, ob diese für den Bruch des Baumstamms verantwortlich sind oder ein Fehler beim Aufstellen des Baums gemacht worden sei.

Auch bei der Bahn kam es in der Nacht zu Einschränkungen. So wurde die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main zwischenzeitlich gesperrt, um mögliche witterungsbedingte Schäden zu beheben. Reisende mussten am Sonntagabend mit rund 40 Minuten Verspätung rechnen, einige strandeten am Kölner Hauptbahnhof. Laut Bahn ist am Montag vor allem in Norddeutschland noch mit Verspätungen im Regionalverkehr zu rechnen.

Zahlreiche Ausfälle im Flugverkehr

Auch der Flugverkehr war am Sonntag eingeschränkt. So fielen am Frankfurter Flughafen bis zum Nachmittag 260 Flüge aus. Viele andere Verbindungen waren verspätet oder wurden umgeleitet. Eine Fraport-Sprecherin bezeichnete die Situation als "dramatisch", selbst auf den geräumten und gestreuten Bahnen seien wegen des anhaltenden Schneefalls nicht die vorgeschriebenen Bremswerte erreicht worden. Auch auf den Flughäfen München, Hamburg, Berlin, Köln/Bonn und Düsseldorf fielen wegen des Schneefalls Flüge aus.



Für Montagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern am Alpenrand. Erwartet werden unter anderem starke Winde.