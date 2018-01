ZEIT ONLINE: Neun Häftlinge sind zwischen Weihnachten und Neujahr aus dem Gefängnis Berlin-Plötzensee entkommen. Vier davon brachen während ihrer Arbeit in einer Kfz-Werkstatt auf dem JVA-Gelände aus. Die Berliner Opposition spricht von einem "einmaligen Skandal in der Rechtsgeschichte". Wie kann so etwas passieren?

René Müller René Müller hat 20 Jahre im Stations- und Sicherheitsdienst der Untersuchungshaftanstalt Hamburg gearbeitet. Er ist Vorsitzender des Bunds der Strafvollzugsbediensteten Deutschland (BSBD).

René Müller: Wir haben zu wenig Beamte und Beschäftigte im Strafvollzug, Berlin bildet da keine Ausnahme. Deutschlandweit fehlen nach unserer Schätzung 2.000 Mitarbeiter, neben dem Wachpersonal auch Psychologen, Pädagogen, Lehrer und medizinisches Personal. Die Bediensteten schieben eine Menge Überstunden vor sich her, und die versucht man zum Jahresende natürlich abzubauen. Für mich ist es unerklärlich, warum man die Gefangenen während der Feiertage in den Betrieben arbeiten lässt, obwohl es zu wenig Personal gibt, um sie zu beaufsichtigen.

ZEIT ONLINE: Wie zeigt sich der Personalmangel in den Gefängnissen?

Müller: Früher gab es in der Regel zwei Bedienstete für eine Station mit bis zu 35 Gefangenen. Jetzt ist in den meisten JVA ein Bediensteter für zwei Stationen zuständig, also für bis zu 70 Gefangene.

ZEIT ONLINE: Was muss der Wachhabende in seinem Dienst tun?

Müller: Morgens beginnt es mit dem Wecken. Das heißt, der Beamte schaut auf seinen Stationen nach: Leben noch alle? Sind sie gesundheitlich unversehrt? Dann muss er Frühstück an die Gefangenen austeilen. Anschließend sammelt er die Anträge der Gefangenen ein, zum Beispiel auf Hafturlaub oder Sonderbesuch. Die Anträge müssen sortiert und weitergeleitet werden. Damit ist der halbe Vormittag schon vorbei. Dasselbe mittags. Und abends schaut man, dass alle Gefangenen da und eingeschlossen sind. Zwischendurch gehen einige Gefangene zur Arbeit, andere bleiben auf der Station, beides muss der Beamte regeln. Außerdem muss er die Post verteilen und immer wieder die Flure abgehen. Ist dort alles in Ordnung, gibt es irgendwo Brandgeruch?

ZEIT ONLINE: Was geschieht jenseits dieser Routine?



Müller: Die Gefangenen kommen mit ihren Nachfragen zu uns: Wie können sie ihre Schulden regulieren, das Geld ist nicht auf dem Konto, die Mutter hat sich nicht gemeldet, der Partner war zur Besuchszeit nicht vor Ort. Diese Fragen soll ein Wachhabender für 70 Gefangene abarbeiten oder weiterleiten. Das funktioniert nicht. Er muss die Inhaftierten vertrösten oder kann sich um ihre Anliegen gar nicht mehr kümmern. Da kommen wir zum reinen Verwahren der Gefangenen.

ZEIT ONLINE: Wie reagiert der Wachhabende dann auf Probleme?

Müller: Wenn ein Beamter zwei Flure alleine beaufsichtigen soll, dann passiert zu viel gleichzeitig: Auf der einen Flurseite verwickelt ihn ein Gefangener in ein Gespräch. Was in der Zeit im anderen Gebäudeteil passiert, welche Geschäfte gemacht werden, kann er gar nicht mehr mitbekommen. Entweder bügelt er also die Fragen der Gefangenen ab, dann bleibt die Resozialisierung auf der Strecke. Es kann sein, dass ein Gefangener dann gewalttätig wird, sich aus Frust Aggressionspotential aufbaut. Oder der Beamte knapst sich die Zeit bei einer Haftraumrevision ab, guckt also ein bisschen schneller eine Zelle durch.