von: supka

Ich bin nicht gläubig, Religion spielt eigentlich keine Rolle in meinem Leben. Trotzdem prägt natürlich der Kalender mit religiösen Feiertagen meinen Alltag. Ostern und Weihnachten sind Familienfeiertage, aber darin liegt für mich ihr Wert, und nicht in der Religion selbst. Und an solchen Beispielen, finde ich, erkennt man die christliche Prägung. Jedoch, finde ich, ist diese für Deutschland nicht notwendig. Ich finde, jeder sollte an das glauben dürfen, an was er glauben möchte, und dies auch ausleben, solange er niemanden darin einschränkt oder das Grundgesetz verletzt. Das wird wohl vielen Islamkritikern in die Hände spielen, die sagen werden, dass aus dem Grund der Islam in Deutschland keinen Platz habe.

Jedoch gibt es in jeder Religion extreme Ausprägungen, und dies sollte nicht nur auf eine Religion reflektiert werden. Auch das Christentum hat sich in der Vergangenheit und Gegenwart nicht immer mit Ruhm bekleckert. Also statt auf andere zu zeigen und zu sagen, diese Religion ist besser als andere, sollte man sich dann doch lieber auf diese »christlichen« Werte besinnen: Toleranz, Akzeptanz und Nächstenliebe. Ich bezweifle aber stark, dass diese exklusiv zum Christentum gehören.

Mich persönlich würde es freuen, wenn man als Feiertage auch nicht-christliche Feiertage aufnehmen würde, wie zum Beispiel jüdische und muslimische. Weil Deutschland multikulturell ist und bleiben soll, und um die Religionen näherzubringen und voneinander zu lernen.