Nauris (36) aus Lettland lebt seit zehn Jahren in Deutschland, drei Jahre davon auf der Straße. Sein Schlafzimmer ist der Eingang der U-Bahn-Station Hansaplatz – eine der wenigen Stationen, die die ganze Nacht geöffnet sind. Er schlafe lieber auf der Straße als in Unterkünften, weil er einige der Männer in den Unterkünften nicht möge, sagt er. Die Kälte sei in Ordnung. Die Winter in Lettland seien schlimmer.