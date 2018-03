Schon wieder eine Islamdebatte in Deutschland. Danke, Horst Seehofer. Aber wie halten es eigentlich die beiden Nachbarländern mit ihren Musliminnen und Muslimen? In Österreich haben sie ein Recht auf islamische Seelsorge und müssen im Gegenzug ihre Imame selbst finanzieren. So steht es im über 100 Jahre alten Islamgesetz. Die Schweiz tut sich da schwerer. In ihrer Verfassung steht: der Bau von Minaretten ist verboten.

Unser zweites Thema diese Woche bei Servus. Grüezi. Hallo.: Endlich sprechen wir über die Alpen. Wie lebt es sich dort eigentlich? Und wie beeinflusst die Höhenluft die Mentalität? Florian Gasser muss das wissen: Er ist in Innsbruck zwischen Felswänden aufgewachsen.