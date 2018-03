Volle Mülltonnen, geschlossene Kitas, Nahverkehr im Stillstand: Am Donnerstag gingen deutschlandweit mehr als 10.000 Beschäftigte des öffentlichen Diensts auf die Straße statt zur Arbeit. Am Mittwoch waren es mehr als 20.000. Sie wollen an der guten Wirtschaftslage teilhaben und fordern mit ihrem Warnstreik sechs Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber lehnen ab.

Allein in München versammelten sich 3.000 Menschen, darunter Bibliothekare, Erzieherinnen, Krankenschwestern und Mitarbeiter der Müllabfuhr. Was sie sich wünschen, zeigen sie auf diesen Bildern.