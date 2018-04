Deutschland hat, wie viele andere EU-Staaten, russische Diplomaten ausgewiesen, nachdem die britische Regierung Russland für die Ermordung des Ex-Agenten Sergej Skripal in London verantwortlich gemacht hat. Österreich und die Schweiz machen da nicht mit. Sie berufen sich auf ihre Neutralität. Gerade die Regierung in Wien hätte halt gern beides: Westbindung und EU-Mitgliedschaft, aber gleichzeitig keinen Ärger mit Moskau.

Unser zweites Thema diese Woche bei "Servus. Grüezi. Hallo.": Wem gehört der öffentliche Raum in den Innenstädten? In Zürich wollen Bürger dafür sorgen, dass nicht ständig Events den schönsten Platz der Stadt in Beschlag nehmen. Sind das alles urbane Romantiker? Und wie geht man in Wien oder Berlin mit dem Budenzauber um?