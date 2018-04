Patriotismus lernen Kinder und Jugendliche in den Vereinigten Staaten oft in Ferienlagern. Gut eine halbe Million Teenager nehmen Jahr für Jahr an solchen Sommerlagern überall im Land teil. Oft haben die Camps einen militärischen Charakter. Und oft werden Kinder dorthin geschickt, die ohnehin schon an einer Militärschule untergebracht sind. Was für eine neue Generation wächst dort heran? Die Fotografin Sarah Blesener hat sich die Camps angesehen. Entstanden ist die Arbeit Beckon Us From Home, die für den Zeiss Photography Award 2018 nominiert ist.