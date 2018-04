Am Hauptquartier des Internet-Unternehmen YouTube in Kalifornien wurden mindestens fünf Menschen durch Schüsse verletzt. Eine Frau starb nach Angaben der Polizei durch Verletzungen, die sie sich selbst zugefügt haben soll. Bei der Toten handelt es sich vermutlich um die Schützin.



Die Polizei in San Bruno, einem Vorort südlich von San Francisco, war kurz vor 13 Uhr kalifornischer Zeit am Dienstag zu einem Großeinsatz mit Hubschraubern und Spezialkräften ausgerückt. Zahlreiche Mitarbeiter des auf Webvideos spezialisierten Unternehmens hatten Notrufe gesandt. Die Polizei forderte die Bevölkerung des Vorortes im Kurznachrichtendienst Twitter auf, die Zentrale des Google-Tochterunternehmens zu meiden. "Bitte halten Sie sich von der Cherry Ave und dem Bay Hill Drive fern", schrieb die Polizei.



In Online-Netzwerken waren Bilder von YouTube-Beschäftigten zu sehen, die das Gelände verließen. Zahlreiche Menschen strömten aus dem Gebäude, teilweise mit erhobenen Händen. Sie wurden von Beamten durchsucht. Wenig später waren Hunderte von Mitarbeitern evakuiert, andere befanden sich sicher im Inneren des Gebäudes.

Nach den Schüssen wurden nach Angaben des Standford Hospitals mindestens fünf Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Informationen des lokalen Sender KCBS befand sich ein 36-Jähriger in kritischem Zustand. Mehrere weitere Personen wurden schwer und leicht verletzt. Das Weiße Haus teilte mit, Präsident Donald Trump sei über die Schießerei informiert worden. Regierungsvertreter behielten die Lage im Blick.

Allein in den letzten fünf Monaten kamen in den USA bei drei Amokläufen in Nevada, Texas und Florida über hundert Menschen ums Leben. Im März hatten Schüler und junge Leute in mehreren amerikanischen Städten Massenproteste organisiert, um für schärfere Waffengesetze zu demnostrieren.