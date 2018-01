Aus Protest über die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen beim britischen Sender BBC hat die China-Korrespondentin Carrie Gracie ihre Stelle gekündigt. Der öffentlich-rechtliche Sender habe nicht genug getan, um diese Einkommensschere zu schließen, sagte Carrie Gracie am Montag in der BBC-Sendung Today.



Die Senderführung hatte im vergangenen Jahr die Gehälter ihrer Spitzenverdiener offenlegen müssen. Zwei Drittel in dieser Kategorie sind Männer. Diese Veröffentlichung habe eine "unhaltbare" Lücke in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen gezeigt, die den gleichen Job machten, schreibt Gracie in einem Brief an die BBC-Zuschauer, den sie auf ihrer Website veröffentlicht hat. Das Vertrauen der Belegschaft sei zerstört. In den vergangenen Monaten hätten sich bis zu 200 Frauen bei der BBC über ungleiche Bezahlung beschwert. Der Sender versicherte hingegen, es gebe keine "systematische Benachteiligung von Frauen" bei der BBC.



Eine Sprecherin teilte mit, gleiche Bezahlung sei dem Sender sehr wichtig. Es werde dazu auch bald einen neuen Bericht geben.

Gracie sagte Today-Moderator John Humphrys, dem bestbezahlten bei BBC, dass sie nach ihrer Entscheidung sehr viel Zuspruch erhalten habe. Das zeige, wie frustriert viele Frauen bei der BBC beim Thema Bezahlung seien. So würden die beiden männlichen Chefkorrespondenten in den BBC-Auslandsbüros mindestens 50 Prozent mehr verdienen als ihre beiden weiblichen Kolleginnen.



Ausgleichszahlungen für betroffene Frauen

Es gehe ihr nicht um mehr Geld für sich selbst, sondern nur darum, dass die BBC die britischen Gesetze zur gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit befolge, sagte Gracie. Komplett will sie der BBC nicht den Rücken kehren, sondern in den Newsroom in London zurückkehren. Dort erwarte sie sich dann auch das gleiche Gehalt wie ihre männlichen Kollegen, sagte sie.

Die britische Journalistengewerkschaft kündigte an, sie sei "entschlossen", die BBC zu Ausgleichszahlungen für betroffene Frauen zu zwingen. Mehr als 130 Journalistinnen bei derBBC erklärten sich mit Gracie solidarisch.

In Deutschland sorgte der Fall der ZDF-Journalistin Birte Meier vor einem Jahr für Aufsehen: Die Fernsehjournalistin hatte den Sender verklagt, weil sie als feste freie Redakteurin weniger verdiente als vergleichbare männliche Kollegen. Allerdings waren darunter auch festangestellte Redakteure. Nicht zuletzt deshalb scheiterte ihre Klage vor dem Berliner Arbeitsgericht.

Lohnungleichheit Entgelttransparenzgesetz Das Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Entgelttransparenzgesetz) wurde 2017 verabschiedet und 2018 in Kraft getreten. Seither können Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten Auskunft darüber verlangen, wo sie innerhalb der Lohnstruktur in ihrer Firma stehen. Sie sollen erfahren können, nach welchen Kriterien ihre Tätigkeit bewertet wird und wie sie im Vergleich zu Kollegen dastehen. Wer so eine Benachteiligung feststellt, kann dann entweder nachverhandeln – oder notfalls eine höhere Bezahlung einklagen. Das Gesetz sieht auch vor, dass Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten, die einen Lagebericht nach dem Handelsgesetzbuch zu erstellen haben, künftig regelmäßig über den Stand der Gleichstellung und der Lohngleichheit informieren. Gender Pay Gap Als Gender Pension Gap wird die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen bezeichnet. Einer Studie des Bundesfamilienministeriums aus dem Februar 2012 zufolge beträgt sie 59,6 Prozent. Dabei fällt der Gender Pension Gap im Osten mit 36,7 Prozent niedriger aus als im Westen mit 63,4 Prozent. Es ist die jüngste Studie zu dem Thema. Maßgeblich für die Rentenlücke sind die weiblichen Erwerbsbiografien: Frauen, die sich für Ehe und Familie entschieden haben, bekommen sogar 69,6 Prozent weniger Rente. Sie haben für die Kindererziehung ihre Erwerbstätigkeit oft lange unterbrochen und in Teilzeit gearbeitet. Dadurch haben die Frauen nur geringe Rentenansprüche erworben. Die heutige durchschnittliche gesetzliche Rente von Frauen beträgt 645 Euro im Monat, für Männer hingegen 1.595 Euro.

Künftig haben Frauen zumindest in Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten nach dem 2018 in Kraft getretenen Entgelttransparenzgesetz einen Auskunftsanspruch darüber, wo sie innerhalb der Lohnstruktur stehen. Eine höhere Bezahlung setzt das Gesetz zwar nicht durch – aber es zwingt Unternehmen, sich mit dem Thema faire Bezahlung stärker auseinanderzusetzen. In Island ist man dagegen schon weiter: Hier hat die Regierung ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach Männer und Frauen bei gleicher Tätigkeit auch gleich bezahlt werden müssen.