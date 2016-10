Die Zeit nach den Sommer- und vor den Herbstferien ist Elternabendzeit. Eltern eilen direkt vom Job ins Klassenzimmer. Alle blicken Richtung Tafel – oder Smartboard, je nach Finanzkraft des Bundeslandes. Von unten Linoleum, von oben Neonlicht. Konsequentes Du unter denen, die sich seit der Grundschulzeit kennen.

Ich rede vorsichtshalber im Pluralis Majestatis, denn unser Sohn hat erst in der Fünften an diese Gemeinschaftsschule im Berliner Nordosten gewechselt. Gelegen zwischen beschaulichen Gärten mit Einfamilienhäusern und hohen Wohntürmen aus Betonplatten.

"Ach, hallo – ah, ihr wart an der Ostsee?" Banges Rätseln: Ist das jetzt die Mutter von Fabi? Oder von Marie … von Cedric? Und ist die da links die Elternvertreterin?

Kaum betritt man ein Schulgebäude, kommen die alten Fragen auf: Gehöre ich zur angesagten Clique? Bin ich der Rabauke, der Außenseiter oder der Liebling der Lehrerin? Eltern werden wieder klein.

© Jakob Börner Tilman Steffen Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Unser Vierzehnjähriger will an dieser Gemeinschaftsschule im Schatten der Betonblocks in Ruhe sein Abi machen. Es dauert hier 13 statt 12 Jahren. Der kürzlich hinzugekommene Klassenrowdy wird vielleicht schon nach der neunten abgehen, wenn er nicht vorher wieder fliegt. Andere werden die mittlere Reife schaffen. Mein Sohn lernt also gemeinsam mit der Tochter vom Installateur und mit dem schweigsamen Schlaukopf, dessen Mutter minijobbt und Kette raucht. Meine Frau und ich haben zwar kürzlich eine Wohnung gekauft, sind aber gegen die frühe Trennung von Schülern nach Milieu und sozialer Herkunft – also eigentlich für die Gemeinschaftsschule.

Mein Sohn hat auch kein Problem mit der Mischung. Mir aber macht sie mittlerweile Angst. Im Neonlicht des Klassenraums sitzt die Grundschulfraktion auf der Türseite, ihre Mitglieder begrüßen Hinzukommende laut und herzlich. Jemand hat auf Servietten Gebäck ausgelegt. Ich sitze mit fünf Versprengten an der Fensterseite. Die Anwesenheitsliste geht herum.