Kinder, die in sogenannten neuen Familienformen aufwachsen, unterscheiden sich einer britischen Studie zufolge in ihrer Entwicklung nicht von anderen Kindern. Das berichtet die Psychologin Tabitha Freeman vom Centre for Family Research der Universität Cambridge im Interview mit der ZEIT. Ihr Institut macht seit Jahrzehnten Langzeitbeobachtungen an Kindern, die mithilfe einer Samen- oder Eizellspende oder einer Leihmutterschaft gezeugt wurden.



Die Kinder in neuen Familienformen seien vielmehr "psychisch stabil, entwickeln sich in der Schule normal, haben Freundschaften". Das Verhältnis zu ihren Eltern sei in der Regel gut. In einigen Studien hätten Kinder, die mithilfe künstlicher Befruchtung zur Welt kamen, sogar leichte Vorteile gegenüber "herkömmlich gezeugten Altersgenossen" gezeigt. Das könne damit zusammenhängen, dass im Labor gezeugte Kinder von ihren Eltern besonders erwünscht waren.

In-vitro-Fertilisation Die künstliche Befruchtung Die künstliche Befruchtung ist ein Überbegriff für verschiedene medizinische Methoden, die eine Schwangerschaft herbeiführen. Sie kann Paaren der Kinderwunsch erfüllen, die auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können. Die gängigste Methode ist die Insemination, bei der das Sperma des Mannes mit medizinischen Instrumenten in die Gebärmutter der Frau eingeführt wird. Eine weitere Möglichkeit ist die von Robert Edwards und Patrick Steptoe entwickelte In-vitro-Fertilisation – also die Befruchtung im Reagenzglas. Die In-vitro-Fertilisation Die In-vitro-Fertilisation findet außerhalb des Körpers der Frau in einer Glasschale statt – deswegen in-vitro (Lateinisch: "im Glas"). Die Eizelle wird noch vor dem Eisprung aus dem Eierstock entnommen. Anschließend wird sie mit einer Nährlösung und den Spermien des Mannes vermischt. Die Umgebungsbedingungen aktivieren den Samen – ein notwendiger Schritt für die künstliche Befruchtung, den der Reproduktionsmediziner Robert Edwards entwickeln konnte. Er erhielt 2010 für seine Methode den Nobelpreis. Nach der Befruchtung beginnt die Eizelle sich zu teilen. Zweieinhalb Tage und einige Zellteilungen später wird dieser noch winzige Embryo mit einer dünnen Nadel in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt. Hier verdoppelt er seine Zellen weiter bis er ein bestimmtes Stadium (Blastula) erreicht hat. Dann vereinigt sich der Embryo mit dem Gewebe der Mutter und wächst weiter – genau wie ein natürlich gezeugtes Kind. Eine Sonderform der In-vitro-Fertilisation ist die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), bei der ein einzelnes Spermium mit einer sehr feinen Pipette unter dem Mikroskop in die Eizelle injiziert wird.

Freeman zufolge zeigen auch Kinder aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften weder soziale noch psychologische Auffälligkeiten. "Es gibt keine Unterschiede. Homosexuelle sind keine schlechteren Eltern als Heterosexuelle." Auch die Vermutung, die Kinder in Regenbogenfamilien würden selbst schwul oder lesbisch, habe sich als haltlos erwiesen. Die betroffenen Jungen verhielten sich laut Freeman "nicht weniger jungenhaft und die Mädchen nicht weniger mädchenhaft, wenn sie mit gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen".



Das Einzige, was es diesen Kindern etwas schwerer mache, sei die "tatsächliche oder gefühlte Stigmatisierung" – auch wenn die Akzeptanz von künstlicher Befruchtung und gegenüber Regenbogenfamilien sehr gestiegen sei. Grundsätzlich aber hänge das Wohlbefinden eines Kindes nicht von der Struktur einer Familie ab, sondern von der "Qualität der Beziehung zwischen Kindern und Eltern", so Freeman.