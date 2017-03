Nur Paare, die verheiratet oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft sind, dürfen Stiefkinder adoptieren. Das stellte der Bundesgerichtshof (BGH) in einer veröffentlichten Entscheidung klar. Die gesetzlichen Regelungen dazu seien eindeutig und verletzten auch keine Grundrechte.

Im konkreten Fall wies der BGH den Antrag eines nicht verheirateten Paares aus Westfalen ab. Die Mutter hat zwei Kinder, deren leiblicher Vater 2006 starb. Im Folgejahr ging die Mutter eine neue Beziehung ein, allerdings ohne erneut zu heiraten. Vor Gericht wollte das Paar durchsetzen, dass der Mann seine Stiefkinder adoptieren darf. Das ist im Gesetz nur mit Trauschein und seit einigen Jahren in gleichgeschlechtlicher eingetragener Lebenspartnerschaft vorgesehen.



Der BGH bestätigte diese Regelung. Der Gesetzgeber überschreite seinen Ermessensspielraum nicht, wenn er die Adoption eines Stiefkindes nur in einer stabilen Beziehung erlaubt und das an deren rechtlicher Absicherung festmacht. Das sei nicht verfassungswidrig. Das Familiengrundrecht umfasse kein Recht auf Adoption. Auch das in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerte Recht auf Achtung des Familienlebens sei nicht verletzt, hieß es vom BGH. Mit seiner Entscheidung bestätigte der Gerichtshof die Vorinstanzen.

Kritiker halten die Regeln für nicht zeitgemäß

Dem Gesetz nach erlischt die Verwandtschaft zu den leiblichen Eltern, wenn ein Nichtverheirateter oder -verpartnerter ein Stiefkind adoptiert. Bei dem konkreten Fall des Paares aus Westfalen müsste also die leibliche Mutter ihre rechtliche Bindung zu ihren Kindern aufgeben, damit der Mann rechtlicher Vater werden könnte.

Kritiker sind der Ansicht, dass diese Regel nicht mehr den gesellschaftlichen Realitäten entspricht. Denn immer mehr Paare leben unverheiratet zusammen, inzwischen auch häufiger mit Kindern. Der BGH sagte aber, dass eine versagte Adoption das Zusammenleben von Paaren mit Kindern nicht unmittelbar betreffe. Die Kinder des Paares aus Westfalen seien auch nicht elternlos, sie hätten ja ihre Mutter. Zudem gebe es einen Ausweg: "Schließlich steht es den Antragstellern frei, die Ehe zu schließen und damit den Weg für eine gemeinschaftliche Elternschaft zu eröffnen."