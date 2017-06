Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) hat eine Weiterentwicklung der Transferleistungen für Kinder gefordert. Staatliche Leistungen müssten Minderjährige unabhängig von der Lebenssituation ihrer Eltern und von ihrem Wohnort vor relativer Armut schützen, teilte die Organisation mit. Denn trotz grundsätzlich guter materieller und sozialer Verhältnisse für die meisten Mädchen und Jungen drohe ein "signifikanter Teil" der Kinder in Deutschland dauerhaft abgehängt zu werden.

Einer Studie des Kinderhilfswerks zufolge ist das Armutsrisiko je nach Region sowie Familienstand und Herkunft der Eltern unterschiedlich hoch. Vor allem Kinder von Alleinerziehenden und Müttern, die aus einem anderen Land nach Deutschland eingewandert sind, seien gefährdet. Bund, Länder und Gemeinden müssten daher zusammenarbeiten, um die Teilhabe benachteiligter Kinder zu stärken, forderte der Vorsitzende von Unicef Deutschland, Jürgen Heraeus.



Unicef hatte untersuchen lassen, wie gerecht Deutschland für Kinder ist. Ein Indikator für Gerechtigkeit ist der Prozentsatz der Kinder, die in relativer Armut leben – ihre Eltern haben weniger als 50 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung. Oder die gefährdet sind, in relative Armut abzurutschen: In in diesem Fall verfügen die Eltern über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens.



Transferleistungen verbessern die Situation der Kinder

Ohne staatliche Transferleistungen wären der Studie zufolge in Deutschland etwas mehr als 30 Prozent der Kinder von relativer Armut bedroht, ähnlich wie in Finnland und Schweden. Sozialleistungen senken diese Quote demnach auf etwa 15 Prozent, in Finnland auf neun Prozent. Der Autor der Unicef-Studie, Hans Bertram, schließt daraus, dass finnische Transferleistungen effektiver sind als deutsche. Er hat für das Kinderhilfswerk umfangreiche Datensätze ausgewertet, unter anderem das EU-Haushaltspanel, die Luxembourg Income Study und den Mikrozensus.



In relativer Armut leben trotz Transferleistungen in Deutschland den Ergebnissen zufolge etwa sieben Prozent aller Kinder. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen Kindern von Alleinerziehenden und solchen, die bei beiden Eltern leben: Bei den Minderjährigen, die mit beiden Elternteilen leben, leben vier Prozent in relativer Armut. Bei Alleinerziehenden bleibt diese Quote hingegen trotz Sozialleistungen bei 16 Prozent. Das Risiko, nicht an der Gesellschaft teilhaben zu können, ist für diese Kinder somit deutlich höher.



Besonders gefährdet sind auch die Kinder von Müttern, die aus einem anderen Land nach Deutschland eingewandert sind. So lebten nach Daten des Mikrozensus im Jahr 2011, also weit vor der Flüchtlingskrise, in Essen und Dortmund knapp 35 Prozent der Kinder von ausländischen Müttern in relativer Armut. Unter den Kinder von deutschen Müttern waren es in denselben Städten etwas mehr als zehn Prozent.



Eltern investieren zuerst in ihre Kinder

Wie Unicef ermittelte, investieren Eltern entgegen häufig geäußerter Vorurteile ihre Zeit und ihr Geld als Erstes in die Kinder. Das Kinderhilfswerk empfiehlt deshalb, die staatlichen Transferleistungen für Familien zu erhalten und weiterzuentwickeln. Besonders in den Regionen, in denen sich negative Auswirkungen für das Aufwachsen von Kindern häufen, müsse mehr in frühkindliche, schulische und außerschulische Bildung investiert werden.

Die regionalen Unterschiede sind in Deutschland der Auswertung zufolge generell groß. In München etwa lebten von 2007 bis 2014 etwa zehn Prozent aller Kinder unter drei Jahren in Familien, die von Hartz IV lebten. In Dortmund, Essen und Berlin waren es dagegen mehr als 30 Prozent. In Stadtteilen, in denen ein Drittel der Kinder erlebe, dass ihre Familien von staatlichen Sozialleistungen abhängen, werde ein Zukunftsbild sozialer Abhängigkeit vermittelt, heißt es in dem Unicef-Bericht. Den Kindern werde eine "soziale Exklusion" vorgelebt.

Allerdings ist in allen deutschen Großstädten der Anteil an Kindern in relativer Armut in dem betrachteten Zeitraum zurückgegangen. Vor allem in den neuen Bundesländern hat sich die Situation deutlich verbessert. So lebten 2014 etwa in Dresden nur noch 15 Prozent der Kinder in Hartz-IV-Haushalten, auch Leipzig hat sich von 40 Prozent auf 25 Prozent deutlich verbessert. Kaum Verbesserungen hat es dagegen im Ruhrgebiet gegeben. In Berlin sank der Anteil zwar von 40 auf knapp über 30 Prozent, die Hauptstadt gehört aber noch immer zu den Städten mit dem höchsten Prozentsatz von Kindern, die von Hartz IV leben.