Wenn ein Kind krank ist, muss oft ein Elternteil zu Hause bleiben. Die Zahl der Mütter, die dafür das sogenannte Kinderkrankengeld nutzen, ist laut Rheinischer Post unter den Versicherten der Barmer-Krankenkasse mit mehr als 200.000 pro Jahr zwar deutlich höher als die der Väter. Zuletzt hat sich die Differenz allerdings kontinuierlich reduziert, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Daten der Krankenkasse. Nahmen 2014 noch 53.400 Väter das Kinderkrankengeld in Anspruch, waren es im Folgejahr 59.500 und 2016 fast 64.600. Die Barmer betreut in Deutschland 9,4 Millionen Menschen.



Zu einem ähnlichen Schluss kam im Frühjahr eine Studie der DAK-Gesundheit. 2016 wurden die Anträge bei der Krankenkasse demnach zu 23 Prozent von den Vätern gestellt, was im Vergleich zu 2010 eine Verdoppelung bedeutet. Die Studie zeigt allerdings auch, dass im Osten weit mehr Männer für ihre kranken Kinder sorgen als im Westen.

Eltern stehen pro Kind und Jahr maximal 25 Tage zur Verfügung, an denen sie bei der Arbeit fehlen und zugleich Krankengeld beziehen können. Sie erhalten in diesen Fällen zwischen 90 und 100 Prozent des Nettogehalts. Im Durchschnitt nahmen Eltern dies laut Barmer-Auswertung für gut zwei Tage im Jahr in Anspruch. Bei der Zeitspanne gebe es kaum einen Unterschied zwischen Müttern und Vätern.

Üblicherweise haben Arbeitnehmer das Recht, etwa fünf Tage im Jahr zu Hause zu bleiben, an denen der Arbeitgeber den Lohn weiter zahlt. Nur wenn das im Arbeitsvertrag ausgeschlossen ist oder mehr Tage benötigt werden, springt die Krankenkasse ein. Wie der Anteil der pflegenden Mütter und Väter aussieht, die nie Krankengeld in Anspruch nehmen und trotzdem zu Hause bleiben, etwa auch, weil sie im Homeoffice arbeiten oder Überstunden ausgleichen, geht aus den Daten nicht hervor.