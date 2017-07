Ein Donnerstagnachmittag um 16 Uhr, im Familienplanungszentrum in Hamburg-Altona beginnt die Sprechstunde. Im Flur wartet eine Mutter mit ihrer Tochter, eine Familie mit vielen Kindern, Jungen und Mädchen im Teenageralter – unter ihnen Schwangere und Mütter in Not, manche mit, manche ohne Migrationshintergrund.

Beiger Teppichboden, Korbsessel – die Räume wirken heimelig und doch neutral. Das spiegelt die Arbeit der Beraterinnen hier wider. Denn die müssen beides gleichzeitig können, sachlich und einfühlsam sein. Einerseits informieren sie darüber, welche Optionen es für Schwangere und Mütter in Not gibt und welche nicht. Sie dürfen sich nicht persönlich einmischen. Dennoch sollen sie den Frauen so viel Geborgenheit vermitteln, dass diese ihnen ihre intimen Probleme anvertrauen.

Marina Knopf ist eine der Beraterinnen. Sie sagt, in die Sprechstunde könnten alle kommen, auch anonym: Eltern, die finanziell nicht klarkommen, Mädchen, die eine Abtreibung wünschen, oder Jugendliche, die einfach nur mehr über Verhütung wissen wollen. Besonders berührend findet Knopf, wie viele Paare gerade in psychische Not geraten, weil sie durch die Pränataldiagnostik erfahren haben, dass das Wunschkind behindert sein wird. Nun müssen sie entscheiden, ob sie es abtreiben wollen oder nicht.

Zu Knopf kann eine Frau aber auch kommen, wenn sie glaubt, dass niemand von ihrer Schwangerschaft erfahren darf.

Vertrauliche Geburt Vertrauliche Geburt Seit Mai 2014 ist das Gesetz zum Aus­bau der Hil­fen für Schwan­ge­re und zur Re­ge­lung der ver­trau­li­chen Ge­burt in Kraft. Im Unterschied zur anonymen Geburt muss die Mutter bei einer vertraulichen Geburt zustimmen, dass das Kind mit 16 Jahren seine Identität erfahren darf. Sie schreibt ihre Daten in eine Herkunftsurkunde, die versiegelt im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben aufbewahrt wird. Mit dieser Möglichkeit sollen die umstrittenen Babyklappen und anonyme Geburten ersetzt werden, die jedoch weiter geduldet werden. Hilfe finden Schwangere, die anonym bleiben wollen unter: 0800 40 40 020 oder www.geburt-vertraulich.de Evaluation Innerhalb von drei Jahren hat das Bundesfamilienministerium 345 vertrauliche Geburten gezählt. Die Zahl der anonymen Geburten ist gesunken. Rund 1.300 Frauen wurden zum Thema beraten. Etwa 60 Prozent davon haben eine Lösung im Sinne des Kindes gefunden. Darunter fällt, dass die Familie der Mutter sich um das Kind kümmert oder dass es regulär adoptiert wird. Die vertrauliche Geburt mit rund 19 Prozent wird auch dazu gezählt. Bei 20 Prozent der Beratungen war der Ausgang noch offen. Nur 4 Prozent haben die anonyme Kindsabgabe in der Babyklappe gewählt. Beim Hilfetelefon gingen rund 16.000 Anrufe ein, davon waren 1.500 Frauen in Notlagen, bei rund 100 Frauen hatten die Wehen schon eingesetzt. Eine Hochrechnung besagt, dass 40 Prozent der anonymen Abgaben zu vertraulichen Geburten werden. Allerdings würden laut dieser Hochrechnung auch 35 Prozent der vertraulichen Geburten zu regulären Adoptionen werden, wenn es das Gesetz nicht gäbe.

Das Familienplanungszentrum und Pro Familia sind in Hamburg zuständig für Schwangere, die anonym bleiben wollen. Seit Mai 2014 können sie sich für eine sogenannte vertrauliche Geburt entscheiden. Nur die Beraterin kennt den echten Namen der Mutter. Für das Krankenhaus und alle anderen, die rund um die Geburt für sie und das Kind da sind, bekommt sie ein Pseudonym. Für ihr Baby hinterlässt die Mutter ihren Namen und ein paar Informationen in einem verschlossenen Umschlag. Ist das Kind 16, kann es den Umschlag öffnen.

Wenn eine Mutter die vertrauliche Geburt wählt statt der anonymen Geburt, ist das für das Kind ein Gewinn. Denn viele adoptierte Kinder leiden noch als Erwachsene darunter, dass sie über ihre biologische Herkunft nichts erfahren können.



"Schwanger und keiner darf es wissen"

Die 57-jährige Psychologin Knopf hat eine Fortbildung für die vertrauliche Geburt abgeschlossen, wie es das neue Gesetz verlangt. Vertrauliche Geburten seien zwar sehr selten, aber sehr aufwendig, erzählt sie. Das Familienplanungszentrum hat seit 2014 sieben Fälle von vertraulichen Geburten betreut.



Wenn eine Frau anonym bleiben will, muss die Beraterin sofort reagieren können. Dafür muss sie ein Netzwerk aufgebaut haben und es ständig aktuell halten. Sie muss mit Krankenhäusern und gynäkologischen Praxen im Kontakt stehen. Sie muss die Ansprechpartner beim Jugendamt, den Adoptionsstellen und manchmal auch beim Standesamt, dem Familiengericht oder dem Rettungsdienst kennen.

Knopf sagt: "Die Krankenhäuser rufen im besten Fall sofort bei der Ansprechpartnerin von Pro Familia oder im Familienplanungszentrum an, wenn eine Frau mit Wehen eingetroffen ist und ihren Namen nicht nennt. Dann renne ich los, damit ich die Frau möglichst noch vor der Geburt sprechen kann, aber wenigstens bevor sie wieder verschwunden ist." Gerade plant sie in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde eine neue Kampagne für die Frauenärzte. Viele von ihnen seien von der Möglichkeit der vertraulichen Geburt überfordert, obwohl es sie schon seit drei Jahren gibt – und obwohl damals überall Plakate und Anzeigen darüber informierten, mit Hilfetelefonnummern und Mailadressen für die betroffenen Frauen. "Schwanger und keiner darf es wissen", stand auf den Plakaten.

"Das Interessante an dieser Arbeit ist, dass es so unterschiedliche Schwangerschaftskonflikte gibt wie Frauen", sagt Knopf. Seit 27 Jahren berät sie im Familienplanungszentrum Schwangere in Not. Schon als Studentin hatte sie hier ein Praktikum gemacht – von da an habe sie gewusst, dass diese Arbeit das Richtige für sie sei.

Die Furcht, ausgestoßen zu werden

Frauen, die eine anonyme oder vertrauliche Geburt wünschen, unterscheiden sich kaum von allen anderen, die ungewollt schwanger sind. Sie sind gebildet oder ungebildet, verheiratet oder Single, haben schon Kinder oder hatten zum ersten Mal Sex. Deutschlandweit haben 40 Prozent der Frauen, die sich für eine vertrauliche Geburt entschieden haben, eine mittlere Bildung und 20 Prozent haben Abitur. Nur ein Drittel der Betroffenen bekommt zum ersten Mal ein Kind.

Es gibt zwar Fälle, in denen Mädchen oder Frauen Angst vor Gewalt haben, etwa weil sie in streng religiösen oder rigorosen Familien leben oder mit einem gewalttätigen Mann. Das sei aber nicht die Regel, sagt Knopf. "Oft fürchten die Frauen sogar im Gegenteil, dass die Angehörigen sagen: Wir kriegen das doch hin, das Kind kann bei uns leben." Sie selbst aber wollten das Baby auf jeden Fall weggeben und glaubten, dass die Familie sie deshalb verachten werde.

Knopf sagt: "Das ist das Einzige, was die meisten Frauen verbindet, die anonym ihr Kind bekommen wollen: Sie fürchten, ausgestoßen oder stigmatisiert zu werden, wenn jemand davon erfährt." Die Notlage der einzelnen Frau sei psychisch immer komplex und existenziell, egal ob sie objektiv bedroht werde oder sich nur so fühle.

Vielen der Frauen sehe man gar nicht an, dass sie schwanger seien. Knopf hat schon Hochschwangere mit flachem Bauch erlebt. "Als die Frau sich entschlossen hat, darüber zu sprechen, war der Bauch am nächsten Tag kugelrund." Manchmal wollten auch die Angehörigen das Offensichtliche nicht sehen. "Dann sagt der Mann: Du bist aber dick geworden. Mann und Frau verdrängen das Baby gemeinsam."